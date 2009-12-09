قم باید به مرکز صنعت چاپ در کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر صبح چهارشنبه در دیدار مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان قم با تأکید بر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت قم از داخل استان بیان کرد: برخی از شهر‌ها در کشور‌های مختلف به یک صنعت خاص معروف هستند که تجار و علاقمندان به آنجا مراجعه می کنند و ما باید به دنبال آن باشیم که در کنار شهرک چاپ و نشر، صنعت چاپ را نیز به قم منتقل کنیم.



وی در ادامه فضا و زیر ساختهای قم را مناسب برای سرمایه گذاری در امر تهیه کاغذ دانست.



آتش‌زر اظهار داشت: در سالهای متمادی برداشت نادرستی از صنعت در استان وجود داشته که تاکنون قم در زیرساختهای قابل توجهی که می ‌توانست داشته باشد محروم شده است.



وی ادامه داد: البته همه ما قبول داریم که قم باید فرهنگی بماند اما می ‌توان کارهای دیگر را نیز با رویکرد فرهنگی در استان انجام داد.



رئیس شورای شهر قم یادآور شد: امروز بسیاری از خانواده‌ ها برای فرزندانشان تقاضای اشتغال و کار دارند و نمی ‌توان نسبت به ‌این امر بی‌توجه بود.



وی زمان مناسب ورود صنعت به استان را سبب توسعه مناسب ارزیابی کرد و توضیح داد: البته توسعه عوارضی نیز به دنبال دارد که با تدبیر، درایت و مدیریت صحیح می ‌توان آن را به حداقل رساند تا بهبود لازم به دست آید.



آتش زر با انتقاد از فضایی که صنعت قم را تنها در انحصار دمپایی می‌شناسد، تأکید کرد: امروز صنایع فراوانی در قم شکل گرفته که نه تنها به کشور بلکه به خارج نیز می‌ تواند محصولات خود را عرضه کند.



آتش زر تأکید کرد: شورای اسلامی شهر قم آمادگی دارد تا با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در جهت فعال سازی یک ایستگاه‌ آتش نشانی که ساختمان آن به اتمام رسیده در شهرک صنعتی شکوهیه و همچنین ایجاد خط اتوبوسرانی به ‌این شهرک اقدامات لازم را انجام دهد.