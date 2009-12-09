ده‌نمکی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه این سکانس‌ها هم در نسخه قاچاق "اخراجی‌ها 1" وجود دارد و هم به تازگی در اینترنت منتشر شده است، گویا عده‌ای گمان می‌کردند می‌خواهم از این بخش‌ها در فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 3" استفاده کنم و از این نظر خواسته‌اند به فیلم لطمه بزنند.

این مستندساز افزود: قصه و فضای "اخراجی‌ها 3" متفاوت است و قرار نبوده از این سکانس‌ها در آن استفاده کنم، فرمت تصویربرداری این سکانس‌ها هم با شکل فیلمبرداری در "اخراجی‌ها 3" تفاوت دارد و قابل استفاده نیست.

وی ادامه داد: برای من کامل شدن حلقه مفاهیمی که در "اخراجی‌ها" مطرح شده مهم است نه فروش فیلم، اما احساس می‌کنم مضامینی که در این فیلم‌ها مطرح می‌شود برای مخاطب جذاب است و با آنها ارتباط برقرار می‌کند، امیدوارم مضمونی که در "اخراجی‌ها 3" مطرح می‌شود هم برای مخاطب ملموس باشد.

این نویسنده و کارگردان گفت: "اخراجی‌ها 3" درباره پیامدهای جنگ در زندگی مردم و درامی شهری و اجتماعی است، تعدادی از شخصیت‌های اپیزودهای قبل در این بخش هم حضور دارند، درخواست پروانه ساخت ارائه داده‌ایم و پس از دریافت پروانه پیش‌تولید را شروع می‌کنیم اما فیلمبرداری سال آینده انجام می‌شود.

ده‌نمکی ادامه داد: در ماههای اخیر پیشنهادهایی برای ساخت مجموعه داشته‌ام، متن مجموعه "دارا و ندار" محصول شبکه تهران هنوز کامل نشده و در مرحله بازنویسی است، متن مجموعه "قرارمون یادت نره" برای شبکه یک هم هنوز نوشته نشده است. دوست دارم در تلویزیون کار کنم به شرطی که تجربه‌ای متفاوت و خاص داشته باشم، اما کارهایی از جنس آثار معمولی تلویزیون من را ترغیب نمی‌کند.