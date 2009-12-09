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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

ده‌نمکی در گفتگو با مهر:

در "اخراجی‌ها 3" از صحنه‌های حذف شده "اخراجی‌ها 1" استفاده نمی‌کنم

در "اخراجی‌ها 3" از صحنه‌های حذف شده "اخراجی‌ها 1" استفاده نمی‌کنم

مسعود ده‌نمکی با تکذیب استفاده از صحنه‌های حذف شده "اخراجی‌ها 1" در فیلم تازه‌اش این فیلم را درامی اجتماعی و شهری دانست.

ده‌نمکی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه این سکانس‌ها هم در نسخه قاچاق "اخراجی‌ها 1" وجود دارد و هم به تازگی در اینترنت منتشر شده است، گویا عده‌ای گمان می‌کردند می‌خواهم از این بخش‌ها در فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 3" استفاده کنم و از این نظر خواسته‌اند به فیلم لطمه بزنند.

این مستندساز افزود: قصه و فضای "اخراجی‌ها 3" متفاوت است و قرار نبوده از این سکانس‌ها در آن استفاده کنم، فرمت تصویربرداری این سکانس‌ها هم با شکل فیلمبرداری در "اخراجی‌ها 3" تفاوت دارد و قابل استفاده نیست.

وی ادامه داد: برای من کامل شدن حلقه مفاهیمی که در "اخراجی‌ها" مطرح شده مهم است نه فروش فیلم، اما احساس می‌کنم مضامینی که در این فیلم‌ها مطرح می‌شود برای مخاطب جذاب است و با آنها ارتباط برقرار می‌کند، امیدوارم مضمونی که در "اخراجی‌ها 3" مطرح می‌شود هم برای مخاطب ملموس باشد.

این نویسنده و کارگردان گفت: "اخراجی‌ها 3" درباره پیامدهای جنگ در زندگی مردم و درامی شهری و اجتماعی است، تعدادی از شخصیت‌های اپیزودهای قبل در این بخش هم حضور دارند، درخواست پروانه ساخت ارائه داده‌ایم و پس از دریافت پروانه پیش‌تولید را شروع می‌کنیم اما فیلمبرداری سال آینده انجام می‌شود.

ده‌نمکی ادامه داد: در ماههای اخیر پیشنهادهایی برای ساخت مجموعه داشته‌ام، متن مجموعه "دارا و ندار" محصول شبکه تهران هنوز کامل نشده و در مرحله بازنویسی است، متن مجموعه "قرارمون یادت نره" برای شبکه یک هم هنوز نوشته نشده است. دوست دارم در تلویزیون کار کنم به شرطی که تجربه‌ای متفاوت و خاص داشته باشم، اما کارهایی از جنس آثار معمولی تلویزیون من را ترغیب نمی‌کند.

کد مطلب 997058

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