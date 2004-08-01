با حضور رييس جمهور طرح آبرساني به 76 روستاي شهرستان كليبر به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر ، طرح آبرساني مجتمع شهيد لشكري با اهداف تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي 76 روستا، شكوفايي و رشد صنعت روستايي و توسعه روستاها و جلوگيري از كوچهاي غير ضروري و كمك به اسكان عشاير با هزينه 19458 ميليون ريال به بهره برداري مي رسد.

طرح ترانزيت برق از جلفا به نخجوان نيز همزمان با سفر رييس جمهوري و با حضور مهندس بيطرف وزير نيرو شامل احداث خط 132 كيلو ولت دو مداره نساجي خوي ، جلفا ، جمهوري نخجوان به طول 5/58 كيلومتر و احداث 4 بي خط 132 كيلو ولت در پست هاي نساجي خوي و جلفا با هزينه اي بالغ بر 45 ميليارد ريال در تاريخ 15 مرداد ماه سال جاري به بهره برداري مي رسد.

به گزارش مهر، اين طرح به منظور تقويت شبكه منطقه و افزايش ظرفيت انتقال انرژي تا 50 مگاوات به جمهوري نخجوان و بر اساس قرارداد بين شركت توانير و شركت آذر انرژي از جمهوري آذربايجان احداث شده است.

همچنين طرح تصفيه خانه فاضلاب مراغه از ديگر طرحهايي است كه در اين سفر به بهره برداري مي رسد . اين تصفيه خانه داراي 4 مدول با ظرفيت هر مدول 21170 متر مكعب در روز مي باشد كه مدول اول اين طرح با هزينه اي بالغ بر 20 ميليارد ريال به بهره برداري مي رسد.