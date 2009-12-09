10 هزار تن بذر در میان کشاورزان لرستانی توزیع شد

عظیم دادگر در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: 90 درصد نیاز استان به بذر تاکنون تامین شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با کمبود یک هزار تن بذر در استان مواجه هستیم که به زودی از طریق استانهای همجوار تامین و مشکل در این زمینه حل می شود.

معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین در زمینه تامین کود مورد نیاز کشاورزان لرستانی عنوان کرد: در حال حاضر کماکان مشکل و بحران تامین کود در استان وجود دارد.

دادگر افزود: تاکنون از 27 هزار تن سهم لرستان از کودهای فسفاته تنها 15 هزار تن تامین شده است و ما در این بخش هنوز مشکل داریم.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه کمبود کود شاهد مراجعات و مکاتبات مکرر مردم و مسئولان هستیم، ادامه داد: در حال حاضر ما می توانیم کمبود کودهای ازته را جبران کنیم ولی در زمینه تامین کودهای فسفاته با مشکل مواجه هستیم که باید مسئولان استان در این زمینه پیگیری جدی داشته باشند.