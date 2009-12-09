40 هزار میلیارد تومان ؛ رقم پیشنهادی درآمد مالیاتی سال 89

محمود شکری در گفتگو با مهر گفت: در قانون بودجه امسال رقمی معادل 30 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم تا پایان سال محقق خواهد شد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات وصول شده در 8 ماهه ابتدای امسال نیز اظهارداشت: مالیات هشت دوازدهم با حدود 2 تا 3 درصد کمتر( بیش از 17 هزار میلیارد تومان) محقق شده است.

40 هزار میلیارد تومان مالیات سال 89

وی همچنین با بیان اینکه رقم مالیات در بودجه سال 89 بیش از رقم پیش بینی شده در بودجه سال 88 خواهد بود، ارقام اولیه آن را 35 تا 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: البته هنوز شاخصهای آن در حال بررسی است.

شکری با تاکید بر اینکه این افزایش به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز بستگی دارد و اگر طرح اجرا شود قطعا ارقام مالیاتی نیز تغییر خواهد کرد، گفت: بخشی از این افزایش نیز مربوط به اجرای مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

مالیات هزینه های دولت

معاون سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: بخشی از اعتبارات هزینه ای دولت نیز مشمول مالیات می شود که این مالیات در بخش پیمانکاری 5 درصد است، یعنی طی قراردادی که با پیمانکار در بخش عمرانی منعقد می شود، 5 درصد به عنوان مالیات علی الحساب محاسبه می شود.

دریافت مالیات از مسکن خالی اثرگذار نیست

وی درباره دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه نیز گفت: هنوز قانونی در این مورد به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ نشده است، به علاوه اگر این طرح بخواهد اجرا شود، باید در دولت و مجلس تصویب و ابلاغ شود، مضافا اینکه این کار از نظر کارشناسی چندان اثر گذار نیست.

شکری خاطرنشان کرد: اما اخذ مالیات از "دوباره فروشی" مسکن به سازمان ابلاغ شده که در حال اجرا است.

ابلاغیه ای درباره معافیت مالیاتی تولیدکنندگان جوان صادر نشده است

وی همچنین در خصوص معافیتهای مالیاتی جوانان تولیدکننده و فعال اقتصادی بر اساس گفته رئیس سازمان ملی جوانان گفت: هنوز در این خصوص ابلاغیه به سازمان مالیاتی صادر نشده است.

این در حالی است که مهرداد بذرپاش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان اخیرا از پیگیری بخشودگی مالیاتی تولید کنندگان جوان تا سقف 10 درصد خبر داده است.

وی شرط بهره مندی شرکتهای تولیدکننده از بخشودگی مالیاتی را فعالیت مدیرعامل و هیئت مدیره جوان عنوان کرده و گفته است: بخشی از این اقدام نیازمند ارائه لایحه ای به مجلس است که در اولین فرصت در جلسه دولت مطرح شود.