کلیه شبکه هوایی20 کیلوولت محدوده حرم رضوی به زمینی تبدیل شد

مهندس رامین صردی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در این اقدام تمامی شبکه های هوایی مذکور در کانال انرژی به طول حدود چهار کیلومتر قرار گرفته است.

مدیر امور برق ناحیه 8 مشهد گفت: شبکه های هوایی دارای حرایم بسیار خطرناک، نازیبا و از سوی دیگر ناپایدار بود اما با تبدیل به شبکه زمینی، این مشکلات رفع شده است.

وی از افزایش طول شبکه فشار متوسط این ناحیه به 11 کیلومتر خبر داد و افزود: تا سال 77 تنها یک پست فوق توزیع داشتیم در حالیکه اکنون به سه پست افزایش یافته و تعداد فیدر 20 کیلوولت نیز از یک مورد به 6 فیدر افزایش پیدا کرده است.

صردی با اشاره به اینکه برق ناحیه 8 مشهد به ناوگان موتوری اتفاقات برق مجهز است و تاکنون خدمات موثر و ارزنده ای به شهروندان ارائه کرده است، گفت: تعداد پستهای 20 کیلوولت زمینی جهت تأمین برق اماکن متبرکه حرم مطهر که در سال 77 تعداد پنج دستگاه بود اکنون به 19 دستگاه افزایش یافته است که سه دستگاه تحت اتوماسیون و فرمان از راه دور است و اتوماسیون بقیه پستهای برق نیز در حال انجام است.