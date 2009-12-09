حال عمومی استاندار همدان رضایتبخش و روبه بهبود است

محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: بهروز مرادی استاندار همدان بعد از ظهر روز پنجشنبه در محل فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی و در آستانه یک جلسه کاری با معاون فنی سازمان تربیت بدنی و مسوولان فدراسیون کشتی دچار عارضه تنفسی و بعد قلبی شد که به بیمارستان خاتم الانبیاء اعزام و در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به خدمات ارزنده مرادی در زمان دفاع مقدس و بعد از آن گفت: بهروز مرادی در زمان دفاع مقدس تلاشها و خدمات ارزنده ای در کارنامه خود ثبت کرد و بلافاصله بعد از اتمام جنگ نیز با توجه به دیدگاه مدیریتی خاصی که وی در بخش های مختلف دارد خدمات قابل توجهی ارائه کرده است.

نماینده کرمانشاه در مجلس خاطرنشان کرد: هم اکنون پزشکان حال عمومی وی را رضایتبخش اعلام کرده اند و امید است با بهبود کامل ایشان مردم کشور خصوصاً مردم استان همدان از خدمات ارزنده وی مجدداً بهره مند گردند.

بهروز مرادی استاندار کرمانشاهی همدان، روز پنج شنبه در جلسه ای کاری در محل فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی در تهران دچار عارضه حاد تنفسی و قلبی شد که بعد از انتقال به بیمارستان و در حین مداوا نیز دچار سکته قلبی شد که با تلاش کادر پزشکی بیمارستان خطر رفع شد و هم اکنون وی در بخش عمومی این بیمارستان بستری است.