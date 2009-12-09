به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکرنت، باشگاه "اتلتیکو مینیه‌رو" در اطلاعیه‌ای نوشت: اتلتیکو با انعقاد قراردادی دوساله، واندرلی لوکزامبورگو را به خدمت گرفته است.

مینیه‌رو برای چندین هفته در صدر جدول رقابت‌های لیگ باشگاه‌های برزیل قرار داشت اما در نهایت با کسب عنوان هفتمی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد تا حضور در رقابت‌های لیبرتادورس 2010 را از دست بدهد.

این مربی 57 ساله در این فصل از رقابت‌ها هدایت سانتوس را بر عهده داشت و این تیم را به عنوان دوازدهمی رساند. وی در خصوص بازگشت به مینیه‌رو گفت: از اینکه به تیم پیشینم بازگشته‌ام خوشحالم و مطمئنا اوقات خوبی در این تیم خواهم داشت.

لوکزامبورگو با کسب پنج عنوان قهرمانی پرافتخارترین مربی فوتبال برزیل است. این مربی حدفاصل سال‌های 1998 تا 2000 هدایت تیم ملی برزیل را برعهده داشت ضمن اینکه در فصل 05-2004 سابقه هدایت تیم رئال مادرید اسپانیا را در کارنامه دارد.

لوکزامبورگو در سال‌های 1992 و 1993 با پالمیراس، 1998 با کورینتیانس، 2003 با اتلتیکو مینیه رو و 2004 با سانتوس به عنوان قهرمانی لیگ برزیل دست پیدا کرده است.