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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۸

هدایت:

خودروسازان تقابل را کنار بگذارند

خودروسازان تقابل را کنار بگذارند

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سیاست جدید ایدرو را تخصصی اداره کردن صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: خودروسازان هیچ گاه نباید اقدامی را انجام دهند که بوی تقابل را به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجید هدایت افزود: مبنای کار ما در ستاد راهبردی، نظارت و برداشتن موانع و کمک به شرکتهای زیر مجموعه است تا آنها قادر به رقابت در بازارهای جهانی باشند حتی اگر روزی این شرکتها به بخش های خصوصی واگذار شدند این حمایت ها ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت عامل ایدرو در بازدید از گروه خودروسازی سایپا خاطر نشان کرد در حال حاضر ضرورتها ایجاد می کند در سیاست گذاری، تعامل و حمایتهای مستمر، قانونمند و اصولی باشد و سازمان گسترش هم در این بین، آماده شنیدن نظرات و پیشنهادهای مختلف شرکتهای زیر مجموعه است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع همچنین با اشاره به فضای رقابتی موجود در دنیا، هماهنگی بیشتر بین خودروسازان داخلی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: خودروسازان هیچ گاه نباید اقدامی را انجام دهند که بوی تقابل را به دنبال داشته باشد و هر حرکتی که از ناحیه مدیران ارشد بوی تقابل بدهد به ضرر مردم و بنگاه اقتصادی است.

وی با اشاره به برخی اختلافات موجود در صنعت کشور خاطر نشان کرد: اختلافات سیاسی که در حوزه صنعت و اقتصاد وجود دارد واقعی نیست بلکه این اختلافات در بازارهای خارج از کشور است که بسیاری از کشورها از جمله کشور چین در صدد تصاحب بازارهای داخلی و به دنبال فلج کردن صنعت ما هستند.

هدایت با اشاره به وضعیت بحران اقتصادی و کمبود نقدینگی در بازارهای مالی، خاطر نشان کرد: با توجه به بودجه و امکاناتی که کشور در اختیار صنعت قرار می دهد باید بیشترین تلاش و کوشش را در جهت پاسخگویی به نیاز بازار انجام دهیم.

کد مطلب 997069

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