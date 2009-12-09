بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال از 20 آذرماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پس از انجام دوبار قرعه کشی و کاهش دو تیم از روز جمعه 20 آذرماه با برگزاری 5 دیدار در شهرهای کرمان، اصفهان، تهران، یزد و سبزوار آغاز می شود. رقابت‌های هفته اول لیگ راس ساعت 17 در شهرهای میزبان برگزار خواهد شد.

اما لیگ بیست و دوم هندبال در شرایطی از جمعه هفته جاری آغاز می شود که با نزدیک شدن به برگزاری جام ملت‌های آسیا در لبنان پس از برگزاری چهار هفته از لیگ شاهد تعطیلی دوباره این رقابت‌ها خواهیم بود!

هفته چهارم رقابت‌های لیگ هندبال هشتم دی‌ماه برگزار می شود و پس از آن لیگ دوباره تعطیل شده و در نهایت دیدارهای باقیمانده از دور رفت از اول اسفندماه پیگیری خواهد شد.

تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران به منظور کسب آمادگی برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آسیا و انتخابی جام جهانی در اسفندماه برنامه‌های تدارکاتی داخلی و خارجی را در دی و بهمن ماه دنبال خواهد کرد.

برنامه دیدارهای هفته اول مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان

* فولاد مبارکه سپاهان - پتروشیمی کازرون

* دانشگاه آزاد اسلامی تهران - هپکو اراک

* سنگ آهن بافق یزد - تربیت بدنی آذربایجان غربی

* شهرداری سبزوار - شهرداری زرند کرمان