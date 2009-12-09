ایجاد وحدت رویه در اجرای احکام برای قاچاقچیان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین حیدری پیش از ظهر چهارشنبه در سومین جلسه کمیته قضایی و انتظامی استان یزد با اشاره به لزوم ایجاد وحدت رویه ثابت در تمامی دادسراها و محاکم انقلاب استان در زمینه مجازات متهمان موادمخدر افزود: از آنجا که وحدت رویه ‌ای در صدور احکام برای قاچاقچیان موادمخدر شکل نگرفته و احکام متفاوتی در محاکم انقلاب صادر می‌ شود، به تبع آن نارضایتی ‌هایی توسط خانواده این‌ متهمان به وجود می ‌آید.

وی تاکید کرد: باید وحدت رویه ‌ای در این زمینه بین تمامی محاکم انقلاب اسلامی به وجود آید.

حیدری همچنین افزود: در زمینه مرخصی زندانیان موادمخدر نیز در زندان‌ های استان وحدت رویه ‌ای وجود ندارد و در این زمینه نیز باید رویه یکسانی شکل گیرد.

وی در ادامه تخفیف مجازات و مرخصی زندانیان را لطف نظام برای زندانیان دانست و گفت: باید به گونه ‌ای رفتار شود که زندانیان، اینگونه امتیازات را لطف نظام تلقی کنند و آن را حق مسلم خود ندانند.

حیدری در ادامه از دادستان ‌های شهرستان‌ های استان یزد خواست: در برنامه زمانبندی منظمی از زندان ‌های حوزه‌های قضایی خود بازدید و مسائل و مشکلات قضایی زندانیان مرتبط را بررسی کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای سریع احکام و برخورد قاطع با مخلان نظم عمومی و قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشت: دادسراها و محاکم انقلاب باید با قاطعیت با سوداگران مرگ برخورد و احکام صادره علیه آنها را در اسرع وقت اجرا کنند.

وی همچنین بر اجرای سریع احکام و برخورد قاطع با مخلان نظم اجتماعی و قاچاقچیان موادمخدر تاکید کرد.