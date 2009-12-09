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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

ایجاد وحدت رویه در اجرای احکام برای قاچاقچیان ضروری است

ایجاد وحدت رویه در اجرای احکام برای قاچاقچیان ضروری است

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان یزد بر ایجاد وحدت رویه در اجرای احکام مربوط به قاچاقچیان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین حیدری پیش از ظهر چهارشنبه در سومین جلسه کمیته قضایی و انتظامی استان یزد با اشاره به لزوم ایجاد وحدت رویه ثابت در تمامی دادسراها و محاکم انقلاب استان در زمینه مجازات متهمان موادمخدر افزود: از آنجا که وحدت رویه ‌ای در صدور احکام برای قاچاقچیان موادمخدر شکل نگرفته و احکام متفاوتی در محاکم انقلاب صادر می‌ شود، به تبع آن نارضایتی ‌هایی توسط خانواده این‌ متهمان به وجود می ‌آید.

وی تاکید کرد: باید وحدت رویه ‌ای در این زمینه بین تمامی محاکم انقلاب اسلامی به وجود آید.

حیدری همچنین افزود: در زمینه مرخصی زندانیان موادمخدر نیز در زندان‌ های استان وحدت رویه ‌ای وجود ندارد و در این زمینه نیز باید رویه یکسانی شکل گیرد.

وی در ادامه تخفیف مجازات و مرخصی زندانیان را لطف نظام برای زندانیان دانست و گفت: باید به گونه ‌ای رفتار شود که زندانیان، اینگونه امتیازات را لطف نظام تلقی کنند و آن را حق مسلم خود ندانند.

حیدری در ادامه از دادستان ‌های شهرستان‌ های استان یزد خواست: در برنامه زمانبندی منظمی از زندان ‌های حوزه‌های قضایی خود بازدید و مسائل و مشکلات قضایی زندانیان مرتبط را بررسی کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای سریع احکام و برخورد قاطع با مخلان نظم عمومی و قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشت: دادسراها و محاکم انقلاب باید با قاطعیت با سوداگران مرگ برخورد و احکام صادره علیه آنها را در اسرع وقت اجرا کنند.

وی همچنین بر اجرای سریع احکام و برخورد قاطع با مخلان نظم اجتماعی و قاچاقچیان موادمخدر تاکید کرد.

کد مطلب 997071

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