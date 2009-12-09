رقابت 40 کتاب شعر در جایزه نیما/ احتمال تمدید مهلت جایزه

داریوش معمار دبیر جایزه در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام این خبر گفت: 15 آذر آخرین مهلت ارسال اثر به جایزه بود که تا این روز 40 عنوان کتاب شعر (در قالب شعر نو) به دست ما رسیده است.

وی در عین حال از احتمال تمدید این مهلت خبر داد و افزود: اعضاء هیئت اجرایی جایزه پیشنهاد تمدید دوهفته‌ای مهلت ارسال آثار را داده‌اند که چند روز دیگر در این باره تصمیمگیری خواهیم کرد.

اعضای هیئت اجرایی دومین دوره جایزه را رسول رخشا، سعدی گلبیانی، کبوتر ارشدی و علی مسعودنیا تشکل می‌دهند.

معمار همچنین از آغاز کار داوری آثار ارسالی از اول دیماه خبر داد و گفت: نتایج نهایی مرحله اول داوری تا قبل از پایان سال مشخص و اعلام می‌شود و مرحله دوم و پایانی هم سال آینده برگزار می‌شود.

امسال و در دومین دوره این جایزه بخش "شعرهای الکترونیک" جایگزین بخش "نقد شعر" شده است. این بخش به کتابهای شعر و یا 20 قطعه شعر شاعران بدون کتاب اختصاص دارد که در سال 87 و نهایتاً تا پایان شهریور 88 به صورت الکترونیک منتشر شده‌اند.

بخش دیگر جایزه شعر نیما به کتابهایی در حوزه شعر مدرن اختصاص دارد که در همان بازه زمانی و به صورت کاغذی منتشر شده‌اند.