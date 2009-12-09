گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: ساخت دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی بندرعباس که از اوایل سال 87 آغاز شده بود تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری کامل می رسد. حجت‌الاسلام سید شکرالله زندوی در خصوص وضعیت این دبیرستان گفت: این دبیرستان در زمینی به مساحت سه هزار و 500 مترمربع و زیربنای هزار و 260 مترمربع در دست احداث است و چندین کلاس درس، کتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق مدیریت و معلمین، آزمایشگاه و سایر بخشهای مورد نیاز را شامل می شود. وی خاطرنشان کرد: تا کنون 85 درصد از اعتبار مورد نیاز تامین و پرداخت شده است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی یزد گفت: همایش پرچمداران قیام عاشورا در تاریخ بیستم آذرماه در یزد برگزار می شود. حجت الاسلام حسینی کوهستانی افزود: همایش استانی پرچمداران قیام عاشورا در آستانه حلول ماه محرم با حضور مسئولان هیئات مذهبی استان در حسینیه آقای یزد برگزار می شود. وی خاطرنشان کرد: همزمان با برگزاری این همایش علاوه بر چاپ و توزیع نشریه خیمه عشق، نمایشگاه مناسبتهای مذهبی استان شامل 40 غرفه با همکاری هیئت های عزاداری به مدت هشت روز در محل یادشده برپاست.

- مسئول شورای هیئات مذهبی نکای مازندران گفت: هیئات مذهبی را می‌توان نقطه آغازین شناخت معارف دینی دانست. حسین یحیی پور گفت: از آنجا که اکثریت جوانان ما از سنین نوجوانی حضور خود را در هیات مذهبی نمایان می کنند، شاید بتوان شروع و آغاز شکل گیری مباحث دینی و عقیدتی و باورهای اخلاقی را از این مجالس دانست و مسئولیت مهم شورای هیئات مذهبی ازاین رو دوچندان می شود.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان لرستان در جلسه توجیهی آموزشی مسئولین هیئات مذهبی این شهرستان گفت: هیئات مذهبی باید بر اساس منشور سازمان تبلیغات اسلامی عمل کنند. حجت الاسلام احمد رضا غلامی رئیس ضمن تشکر و قدردانی از همکاری خوب شوری و هیئات مذهبی این شهرستان به ارزش عزاداری و اهمیت آن اشاره و خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی قرائت قرآن، استفاده از سخنران و قرائت ادعیه را در اولویت فعالیت خود قرار دهند.

- سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیواندره کردستان با شهردار این شهرستان دیدار کرد. این دیدار به منظور بررسی مصوبات جلسه شورای قرآنی صورت گرفت. حجت‌ا‌لاسلام تقوی در این خصوص اظهار داشت: در راستای مصوبه جلسه یاد شده، مقرر شد شهرداری این شهرستان زمین مناسبی برای احداث دارالقرآن اختصاص دهد.

- گردهمایی بزرگ حامیان ولایت در مازندران به کار خود پایان داد. در قطعنامه پایانی این گردهمایی که توسط مدیرکل تبلیغات اسلامی این استان قرائت شد، آمده است: ولایت فقیه یک هدیه الهی است و تکذیب آن تکذیب پیامبراکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) است. 14 قرن از حماسه غدیر و عاشورا می‌گذرد، جهادگران و پاسداران حریم غدیر و عاشورا درخت تنومند ولایت را همواره آبیاری کرده و پرچم آن را با افتخار به دوش کشیده و در راهش از هرگونه جانفشانی دریغ نکردند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان از اعزام ‌هزار و 300 مبلغ دینی ویژه ایام محرم و صفر به مناطق مختلف استان خبر داد. حجت‌الاسلام علی خادمی افزود: برای اجرای این طرح از روحانیون و مبلغان دینی حوزه‌های علمیه و طرح هجرت در سطح استان استفاده خواهد شد. وی تبیین افکار عمومی، تشریح فلسفه قیام عاشورا، بیان عظمت عاشورا، فلسفه نهضت عاشورا و ارائه آگاهی‌های لازم در مورد دیگر موضوعات مرتبط با این ماه به اقشار مختلف مردم را از مسئولیتهای اصلی این مبلغین اعلام کرد و افزود: بر همین اساس و در صورت تامین نیروی انسانی مورد نیاز طرح، توسط مبادی اعزام، تعداد روحانیون و مبلغان دینی ایام ماه محرم استان 10 درصد افزایش خواهد یافت.

- سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه کردستان از برگزاری مراسم افتتاحیه نمایشگاه محرم در روز 21 آذرماه با حضور بیش از 100 نفر از قاریان قرآن کریم خبر داد. حجت‌الاسلام محمد صالحی افزود: حضور قاریان قرآن کریم در مراسم افتتاحیه نمایشگاه محرم علاوه بر اهمیت ارتقای سطح معنویت نمایشگاه موجب ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی در میان مردم خواهد شد.