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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

جورزالم پست خبر داد :

تلاش آمریکا برای از سرگیری مذاکرات سازش با کمک عربستان

تلاش آمریکا برای از سرگیری مذاکرات سازش با کمک عربستان

یک روزنامه عبری از فشار واشنگتن بر ریاض برای متقاعد کردن فلسطینیان به انجام مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جورزالم پست در ادامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشت : روز دوشنبه هفته جاری در دیدار "سعود الفیصل" وزیر امور خارجه عربستان با مقامات امریکایی، از وی خواسته شد تا ریاض ضمن حمایت از مذاکرات سازش از طرف های فلسطینی بخواهد تا با ازسرگیری این مذاکرات موافقت کند.

در همین رابطه یکی از مقامات آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به جورزالم پست گفت : ما مطمئنیم که عربستان می تواند اقدامی موثر و امیدوار کننده در متقاعد کردن فلسطینی ها به انجام مذاکرات انجام بدهد.

بر اساس این گزارش، فیصل در زمان حضور در وزرات خارجه آمریکا به مدت یک ساعت با "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار و گفتگو کرده است.

همچنین دیدار با "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه نیز در برنامه کاری رو دوشنبه سعود الفیصل بوده است.

این در حالی است که در روزهای گذشته جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با فریبکارانه خواندن اقدام رژیم صهیونیستی مبنی بر توقف 10 ماهه شهرک سازی، بازگشت به میز مذاکرات سازش را جنایت ملی در حق مردم فلسطین دانست.

جنبش حماس اقدام کابینه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر توقف 10 ماهه شهرک سازی را فریبکارانه توصیف کرد و آن را پوششی برای از سرگیری مذاکره با تشکیلات خودگردان فلسطین دانست.

"سامی ابوزهری" سخنگوی رسمی جنبش حماس در یک بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت : استقبال آمریکا از توقف 10 ماهه شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین بیانگر عقب نشینی واشنگتن از مواضع و وعده های دولت آمریکا به اعراب و فلسطینی ها است و همچنین بیانگر جانبداری آمریکا از مواضع رژیم اسرائیل به شمار می رود.

کد مطلب 997078

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