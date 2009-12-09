826 هزار راس دام در مراتع گچساران مجوز چرا ندارند

حسن اسدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: امسال برای هزار و 653 نفر از عشایر این شهرستان پروانه چرا صادر شده است.

وی دلایل افزایش دام در مراتع این شهرستان را خرید دام از سوی کمیته امداد عنوان کرد و بیان داشت: خرید دام از طریق این اداره با قوانین و مقررات سازمان جنگلها و مراتع مغایرت دارد و مسئولان کمیته امداد باید قبل از خرید دام از منابع طبیعی شهرستان استعلام کنند.

اسدزاده یادآور شد: در سال گذشته پوشش گیاهی شهرستان گچساران بر اثر بروز پدیده خشکسالی اخیر متحمل آسیبهای جدی شد و خشکسالی حداقل ۳۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به عرصه های منابع طبیعی این شهرستان خسارت وارد کرده است .

وی همچنین از کشاورزان این شهرستان خواست با توجه به آغاز بارش باران و فصل کشت، تنها اقدام به کشت در اراضی زراعی کرده و حدود اراضی زراعی با اراضی ملی را رعایت کنند .

این مسئول بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تعدی و تجاوز به اراضی ملی، متخلفان به مراجع انتظامی و قضایی معرفی می شوند .