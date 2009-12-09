  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

826 هزار راس دام در مراتع گچساران مجوز چرا ندارند

826 هزار راس دام در مراتع گچساران مجوز چرا ندارند

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس منابع طبیعی شهرستان گچساران گفت: 826 هزار راس دام در مراتع گچساران فاقد مجوزهای لازم برای چرا هستند.

حسن اسدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: امسال برای هزار و 653 نفر از عشایر این شهرستان پروانه چرا صادر شده است.

وی دلایل افزایش دام در مراتع این شهرستان را خرید دام از سوی کمیته امداد عنوان کرد و بیان داشت: خرید دام از طریق این اداره با قوانین و مقررات سازمان جنگلها و مراتع مغایرت دارد و مسئولان کمیته امداد باید قبل از خرید دام از منابع طبیعی شهرستان استعلام کنند.

اسدزاده یادآور شد: در سال گذشته پوشش گیاهی شهرستان گچساران بر اثر بروز پدیده خشکسالی اخیر متحمل آسیبهای جدی شد و خشکسالی حداقل ۳۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به عرصه های منابع طبیعی این شهرستان خسارت وارد کرده است.

وی همچنین از کشاورزان این شهرستان خواست با توجه به آغاز بارش باران و فصل کشت، تنها اقدام به کشت در اراضی زراعی کرده و حدود اراضی زراعی با اراضی ملی را رعایت کنند.

این مسئول بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تعدی و تجاوز به اراضی ملی، متخلفان به مراجع انتظامی و قضایی معرفی می شوند.

اسدزاده عنوان کرد: شهرستان گچساران 461 هزار هکتار مرتع و جنگل دارد که از این میزان 330 هزار هکتار مرتع و بقیه جنگل است

کد مطلب 997086

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها