حریری جزئیات بیانیه وزارتی را اعلام کرد/ تاکید بر مقاومت و آزادی اراضی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "سعد الحریری" روز گذشته با قرائت بیانیه وزارتی در ابتدای آغاز جلسه پارلمان، در انتظار رای اعتماد پارلمان لبنان تا فردا بعد از ظهر است.

جزئیات بیانیه وزارتی دولت لبنان

- دولت لبنان با اعلام پایبندی به تعهدات خود در قطعنامه 1701 شورای امنیت، بر وحدت مواضع لبنانی ها بر اساس توافق بر استراتژی ملی فراگیر تاکید می کند. در همین راستا باید با انجام گفتگوهای ملی استراتژی جامعی در زمینه های دفاعی و حمایت از مصالح لبنان فراهم شود.

- دولت لبنان بر حق این کشور در آزادی اراضی اشغالی (مزارع شبعا، منطقه کفرشوبا و روستای غجر) تاکید داشته و خواهان بازپس گیری این مناطق است.

"جلسه روز گذشته پارلمان لبنان"

- دولت در دفاع از مصالح لبنان در زمینه حقوق آبی خود کوتاه نمی آید و با هرگونه تجاوزی با ابزارهای مشروع مقابله می کند.

- دولت لبنان خواستار پایان تجاوزات، تهدیدات دایمی و فعالیت های جاسوسی رژیم اسرائیل است.

- دولت خواستار دریافت غرامت از این رژیم به دلیل جنگ علیه لبنان و خودداری این رژیم از تحویل پیکر شهدا و آزادی اسرا باقی مانده است.

- لبنان به موازین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل در زمینه حقوق ملت فلسطین پایبند بوده و بر حق تعیین سرنوشت، بازگشت آوارگان و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس تاکید دارد.

- دولت به تلاش های دیپلماتیک اعراب بر اساس "طرح صلح عربی" که در سال 2002 در بیروت به تصویب رسید، پایبندی خود را اعلام می کند.

- سازمان ملل و مجامع بین المللی باید در زمینه عدم بازگشت آوارگان فلسطینی (مقیم لبنان) مسئولیت پذیر بوده و حقوق اجتماعی و انسانی آنها را مرتفع کنند.

- دولت لبنان بر روابط دیپلماتیک با سوریه و حضور دوجانبه نمایندگان دو کشور در دمشق و بیروت تاکید دارد. مسئله ای که در حل قضایای مشترک از جمله کنترل و ترسیم مرزها و مسئله مفقودین بسیار تاثیرگذار است.

به نظر می رسد با بررسی بیانیه وزارتی طی امروز در پالمان لبنان، دولت فردا (پنج شنبه) رای اعتماد لازم را برای ادامه کار خود به دست آورد.