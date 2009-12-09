دالایی لاما سیاستمداران استرالیا را به ترویج صلح و هماهنگی دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دالایی لاما در این دیدار که روز چهار شنبه 18 آذر ماه با حضور بیش از 100 نفر به صورت غیر رسمی از سوی نمایندگان پارلمان برگزار شد از نمایندگان خواست به تبت سفر و ادعاهای چین را درباره انجام آزادانه آداب بودیسم از نزدیک مشاهده کنند.

نخست وزیر استرالیا به علت ممانعت از انتقادهای چین از دیدار با رهبر معنوی بودائیان تبت خودداری کرد که این غیبت از چشم رسانه ها دور نبود، اما دالایی لاما گفت که از این امر متعجب نشده است.

رهبر معنوی بودائیان تبت پس از اشغال نظامی تبت توسط نیرویهای کمونیست چین به دنبال یک قیام ناموفق درسال 1959 به هندوستان متواری و پس از آن به علت پیگیری مبارزات غیر خشونت آمیز خود علیه چین برنده جایزه صلح نوبل شد.

