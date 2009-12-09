فیلمبرداری "ناسپاس" هدایت به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری "ناسپاس" تا پایان هفته در شهرک سینمایی دفاع مقدس ادامه دارد و گروه تولید پس از آن برای ادامه کار راهی دماوند می‌شود. تدوین، صداگذاری و تولید جلوه‌های ویژه همزمان با فیلمبرداری در حال انجام است تا "ناسپاس" برای نمایش در جشنواره فیلم فجر امسال آماده شود.

داستان "ناسپاس" در دوره پیامبری حضرت موسی (ع) می‌گذرد و پوریا پورسرخ، نیما شاهرخشاهی، محمدعلی ساربان، مجید عبدالعظمی، مجید واشقانی، خسرو دستگیر، بابک والی، زویا خلیل آذر، علی فرود، آویشن بیکایی، مونا بیگی، سیروس صابر و لاله کریمی بازیگران این فیلم تاریخی هستند.

عوامل تولید عبارتند از نویسندگان: حسین اکبرزاده، اصغر هاشمی، مدیر فیلمبرداری: سیدمحسن جاهد، مدیر تولید: بهمن گودرزی، صدابردار: محمد شاهوردی، طراح صحنه و لباس: ح. هدایت، طراح گریم: محسن بابایی، برنامه‌ریز: علیرضا سلمان نصر، دستیار کارگردان: ولی اویسی، عکاس: لیلا خوشکنار، تهیه‌کننده: سیدمحسن جاهد، محصول شبکه سحر با مشارکت بخش خصوصی.