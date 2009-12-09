لاریجانی خواستار پاسخگویی آمریکا درباره ربودن دانشمند هسته ای ایران شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه نوآوری ها و اقدامات تشکیلات اداری مجلس در 14 ماه گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدا روشن بود که ربوده شدن دانشمند هسته ای ایران از سوی آمریکایی ها انجام شده و با دسایس سعودی سامان یافته است.

وی افزود: هر دو کشور موظف هستند در این باره پاسخگو باشند چرا که عدم پاسخگو بودن در این زمینه برای حیثیت آنها مضر است. البته این موضوع چیز مهمی نیست چون این قبیل کارها برای خیلی از کشورها مقدور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حفظ نظامات بین المللی یک نوع آرامش برای ملت ها ایجاد می کند، تصریح کرد که نمونه این مسئله در بحث هسته ای وجود دارد وقتی آنها یک نظام بین المللی مثل NPT را به هم می زنند پس دیگر کشورها هم می توانند از آن عبور کنند.

لاریجانی اضافه کرد: وقتی آمریکایی ها نسبت به عدم رعایت ضوابط NPT توسط دوستانشان مثل صهیونیست ها چشمشان را روی هم می گذارند باید انتظار چنین کارهایی را از دیگران نیز داشته باشند.

وی با انتقاد از عملکرد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: وقتی در شورای حکام خلاف ضوابط تصمیم گیری می کنند این در واقع به هم زدن سیستم هایی است که می تواند آرامش بین المللی را به همراه داشته باشد.

رئیس مجلس با اشاره به ناآرامی های اخیر به خصوص در 16 آذرماه و موضع مجلس در این خصوص خاطر نشان کرد: پیش از این بنده در این باره صحبت هایی داشته ام اما نگاه مجلس این است که فضایی آرام همراه با اخوت و برادری در چارچوب هایی که قانون اساسی مشخص کرده است شکل بگیرد تا امکانی برای بحث به منظور توسعه و حل مشکلات کشور فراهم شود.

لاریجانی تاکید کرد: این قبیل منازعات سیاسی اگر در حد گفتگوهای فکری باشد بسیار مفید است و باعث توانمندتر شدن فکر سیاسی در کشور خواهد شد اما اگر این موضوعات به سمت کشمکش برود وقت عزیزان را می گیرد و آنها نمی توانند به روی موضوعات مهمتر تمرکز کنند.

وی افزود: 16 آذر یک روز ملی در کشور است و فلسفه وجودی آن به بعد از کودتا در ایران بر می گردد که سمت و سوی مشخص آن به سمت دخالت های آمریکا در ایران در موضوع کودتا بود که اکنون به عنوان نماد برجسته ای است که دانشگاهیان باید نگاه عمیقی به حوادث داشته باشند و مسائل را از خلال عمق این واقعه ببینند.

رئیس قوه مقننه اظهار داشت: این موضوع یک وجه ملی برای کشور ایجاد کرد و باعث ایجاد آماجی برای حرکت های بعدی در کشور شد که در نهایت وجه دیگر آن را در 15 خرداد دیدم لذا اقتضاء چنین نمادی این است که همان فکر که امروز درگیری بیشتری با آن داریم جلب شود.

وی با بیان اینکه امروز حجم درگیری آمریکا با مسلمانان منطقه بسیار بیشتر از ماست، یادآوری کرد که در بحث هسته ای ایران هم آمریکایی ها کم بازی نکرده اند و برای ما مشکلاتی را ایجاد نمودند که در این زمینه باید به ابعاد مختلف موضوع توجه شود.

لاریجانی اضافه کرد: ممکن است زبان شرایط بین المللی عوض شده باشد اما در اصل موضوع که آنها احساس می کنند ایرانیان از یک توان بیشتری برخوردار شده اند و نقش آفرینی و نفوذ ایران در منطقه بیشتر شده است ، خللی وارد نیست و آنها سعی می کنند به همان میزان دسایسشان را در قبال ایران بیشتر کنند. بنابراین دانشگاهیان و حوزویان باید بسیار دقیق به این مسائل توجه داشته باشند.

نماینده قم در خانه ملت درباره طرح مباحثی مبنی بر وجود ایراداتی در لایحه هدفمند کردن یارانه ها و نظر شورای نگهبان در این زمینه گفت: این مسئله محل مناقشه نیست و اگر چند روز صبر کنید شورای نگهبان نظر خود را درباره این لایحه ارائه می دهد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز نظر رسمی شورای نگهبان درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها به ما ارائه نشده است، تصریح کرد: برخی از اعضای این شورا مطالعاتی کرده بودند و اعلام نمودند که این لایحه اشکالاتی دارد اما نهاد شورای نگهبان هنوز نظری به ما نداده است.

لاریجانی در پاسخ به سئوالی درباره امکان استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت عنوان کرد: امکان عقلی هر مسئله ای هست و می تواند وجود داشته باشد اما مسیری که طی می شود در جهت حل مسئله است.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال دیگری اگر بعد از نظر شورای نگهبان دولت بخواهد لایحه را استرداد کند این امکان وجود دارد یا خیر، گفت: بهتر است در این زمینه کمی صبر کنید.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره استیضاح وزیر صنایع اظهار داشت: هنوز برای استیضاح چیزی به دست بنده نرسیده است، این مسئله بیشتر در رسانه ها مطرح شده ولی هنوز در صحن علنی مجلس موضوعی مطرح نیست.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی مبنی بر ارائه نامه منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان به اعضای شورای حکام درباره قطعنامه اخیر در این شورا علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: بنده در جریان این نامه نیستم.

لاریجانی درباره فلسفه نمایشگاه نوآوری ها و اقدامات تشکیلات اداری مجلس در 14 ماه گذشته نیز تصریح کرد: اگر موضع قانونگذاری به نحو درستی در ایران ترسیم شود تاریخ دموکراسی در کشور برای مردم قابل استفاده است تا پیشنیه دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران را ببینند.

رئیس مجلس افزود: از صدر مشروطه که تشکیل پارلمان آغاز شده و اراده ملت در سرنوشتشان تاثیر گذار بود، حوادث بسیاری در کشور رخ داده که برخی از آنان پند آموز است و نشان می دهد چه کشورهایی در دموکراسی ایران دسیسه کرده اند.

لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: کار کتابخانه مجلس کار تحقیقی و اصیل است و بسیاری از اسناد و مذاکرات مجلس بر روی سیستم الکترونیکی قرار گرفته که قابل دسترسی برای همه باشد و به محققین برای انجام تحقیقاتشان کمک کند.