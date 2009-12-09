به گزارش خبرنگار مهر، فغانی را در امر قضاوت این مسابقه مرتضی کریمی و علیرضا یزدانی همراهی می کنند. همچنین دیدار استقلال تهران - مقاومت سپاسی شیراز با قضاوت محمود رفیعی و کمکهای حسن کامرانی فر و صادق نوری برگزار می شود.
- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 19/9/88
* راه آهن شهرری - ملوان بندرانزلی، ساعت 14، ورزشگاه راه آهن اکباتان
داور: غلامرضا جباری، کمکها: حمیدنظری و بابک عباسقلیزاده و داورچهارم: محمد کمانی
ناظر: فرج الله یثربی
* استقلال اهواز - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: علیرضا فغانی، کمکها: مرتضی کریمی و علیرضا یزدانی و داورچهارم: ایرج ساعدی
ناظر: ایرج نظری
جمعه - 20/9/88
* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: سعید مظفریزاده، کمکها: صفدراحمدی و بابک داوری و داورچهارم: محمدرضا خداپرست
ناظر: سعید بطحایی
* پیکان قزوین - فولادخوزستان، ساعت 14، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: سعید بخشیزاده، کمکها: حمید غمزه و حسن یوسفی و داورچهارم: علیرضا اکرمی
ناظر: رحیم رحیمی مقدم
* پاس همدان - ابومسلم خراسان، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان
داور: حمید دانش مهر، کمکها: آرمان اسعدی و حسین طالقانی و داورچهارم: مرداس جابری
ناظر: حسین نجاتی
* صبای قم - استیل آذین تهران، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داور: هدایت ممبینی، کمکها: حیدر شکور و بهرام کیانی و داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: اسماعیل صفیری
* شاهین بوشهر - سایپا کرج، ساعت 14، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: سیدمهدی سیدعلی، کمکها: بهروز برون و علیرضا کناری و داورچهارم: پیمان فرخی مهر
ناظر: غلامرضا بهروان
* ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
داور: محسن قهرمانی، کمکها: محسن فریمانی و سجاد طوری و داورچهارم: جواد شرفی
ناظر: محمد تولایی
* استقلال تهران - مقاومت شهیدسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محمود رفیعی، کمکها: حسن کامرانی فر و صادق نوری و داورچهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: عبود سنگاشکن
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