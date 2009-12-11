۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۳

ثبت 480 درخواست تشکیل تعاونی در استان از طریق سامانه رایانه ای

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون خراسان شمالی از ثبت 480 درخواست تشکیل شرکتهای تعاونی از طریق ساماندهی رایانه ای ویژه تعاون خبر داد.

علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: باتوجه به این که مراحل ثبت و درخواست تاسیس شرکت های تعاونی از طریق سامانه تشکیل شرکت های تعاونی وزارت تعاون انجام می گیرد، از ابتدای راه اندازی این سامانه در آبان ماه 87 تاکنون این تعداد درخواست برای تشکیل شرکت های تعاونی در استان در شاخه های گوناگون کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در این سامانه به ثبت رسیده است.

وی عملکرد اداره کل تعاون استان در این زمینه در مقایسه با سایر استان ها مطلوب بوده است و طبق بررسی های صورت گرفته توسط وزارت تعاون، خراسان شمالی بعد از استان های فارس، خراسان رضوی و یزد بیشترین تقاضا را در این زمینه داشته است.

وی اظهار داشت: از این تعداد درخواست تاکنون با بیش از 400 مورد اعلام موافقت و به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده و سایر درخواست ها نیز در دست بررسی است که پس از تکمیل پرونده و رفع نواقص به اداره شرکت ها معرفی خواهند شد.

مدیرکل تعاون استان خاطرنشان کرد: خراسان شمالی در زمینه بررسی درخواست ها و تحقق آن ها نیز پس از استان های ایلام و کرمانشاه رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 997093

