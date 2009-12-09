گرمای جهانی خرسهای قطبی را همنوع خوار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویری که در خلیج هادسون واقع در 200 مایلی شمال مانیتوبا در کانادا گرفته شده اند نشان می دهند که خرسهای قطبی این منطقه در حال تبدیل شدن به حیواناتی همنوع خوار هستند.

در این تصاویر به وضوح دیده می شود که یک خرس قطبی بزرگسال نر با دندانهای خود سر یک خرس قطبی کوچک را حمل می کند. این خرس نر کمی قبل خرس کوچک را کشته و گوشت آن را خورده بود.

این در حالی است که خرسهای قطبی هرگز حیوانات همنوع خواری نبوده اند و به طور طبیعی با شکار فوکها در روی قطعات یخ غذای خود را تامین می کنند اما اکنون به دلیل ذوب یخهای این ورقه ها به دلیل افزایش دمای متوسط منطقه شکار فوکها برای این پستانداران قطبی بسیار دشوار شده است. به طوری که فوکها در اغلب موارد در آب به سر می برند و به این ترتیب از دسترس خرسها دور می مانند.

براساس گزارش تلگراف، به اعتقاد دانشمندان کاهش قدرت شکار به معنی افزایش تغذیه بد و رشد موارد مرگ در جمعیت خرسهای قطبی است. در حقیقت خرسها با تغذیه بد قادر نخواهند بود چربی کافی را که برای ادامه حیات در فصل زمستان مورد نیاز است ذخیره کنند.

زیست شناسان تنها در سال 2009 در بین جمعیت خرسهای قطبی منطقه مانیتوبا 8 مورد همنوع خواری را ثبت کرده اند.