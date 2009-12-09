سه کیلوگرم مواد مخدر از حجاج کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار حمیدرضا حسین آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بوشهری افزود: با ارائه توصیه های لازم به کاروانها و استقرار پلیس مبارزه با مواد مخدر در فرودگاه ها موفق به دستگیری 104 نفر از کسانی شدیم که قصد حمل مواد مخدر به عربستان را داشتند.

وی اظهار داشت: در طول برگزاری مراسم حج امسال فقط یک نفر از حجاج ایرانی با خود مواد مخدر از طریق بلع و انباری حمل کرده بود که به وسیله پلیس عربستان دستگیر شد در حالیکه در سال قبل 160 نفر به وسیله پلیس عربستان دستگیر شده بودند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه با ابراز نگرانی شدید از افزایش مواد مخدر فشرده، اظهار داشت: از 14 تن و 900 کیلوگرم هروئین کشف شده بیش از 10 تن آن کراک بوده که نشان دهنده رشد نگران کننده مواد مخدر صنعتی و فشرده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کشفیات قرص های روان گردان در هشت ماهه سال جاری در کل کشور را بیش از سه میلیون و 130 هزار عدد عنوان کرد و گفت: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل 91 درصد رشد داشته است.

وی کشفیات مواد مخدر از نوع "شیشه" را 585 کیلوگرم عنوان کرد و تصریح کرد: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل 450 درصد رشد داشته است.

حسین آبادی تصریح کرد: 28 تن از مواد مخدر به وسیله سگ های مواد یاب کشف شده است.