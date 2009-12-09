تنها راه تحقق عدالت در سلامت اجرای صحیح طرح پزشک خانواده است

محمد اسماعیل‌ مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: عدالت در سلامت از طریق توجه به عوامل اجتماعی سلامت تحقق می یابد و داوطلبان سلامت باید تلاش خود را بر عوامل اجتماعی سلامت متمرکز کنند که این کار باید بیشتر شامل حال طبقات محروم اجتماع ‌باشد.

رئیس مرکز توسعه و ارتقای سلامت وزارت بهداشت تصریح کرد: هدف از عدالت در مراقبت و سلامت دسترسی مساوی برای نیاز مساوی خدمات بهداشتی و بهره‌مندی مساوی از کیفیت خدمات مراقبتی است.

وی در خصوص طرح پزشک خانواده گفت: یکی از عوامل اجتماعی بر سلامت جامعه اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرهاست.

رئیس مرکز توسعه و ارتقای سلامت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: برای تحقق عدالت در سلامت هیچ راهی جز اجرای صحیح طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرها وجود ندارد و داوطلبان سلامت باید در تحقق این مسیر کمک کنند.

مطلق خاطرنشان کرد: رابطان و داوطلبان با نگاه به جامعه به توسعه محله و انجام خدمات فرابخشی از قبیل بهداشت محیط، درآمدزایی، عمران و آبادانی محله و مراقبت از نوجوانان و جوانان در خدمت عوامل اجتماعی بر سلامت هستند.