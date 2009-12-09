استفاده ابزاری روسیه و قطر از ذخایر گازی ایران / تراز منفی ایران در اوپک گازی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظاهری در سمینار دانشجویی "دبیرخانه اوپک و روش کار آن" در دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به نقش محوری ایران در تشکیل سازمان اوپک و چگونگی گردش کار دبیرخانه این سازمان، گفت: در شوک اول و دوم نفتی تمایل کشورهای غربی برای اقتصادی کردن منابع نفتی تازه کشف شده، اوضاع بحرانی اقتصاد غرب و حرکت تدریجی بانکهای آمریکا به ورشکستگی و تمایل غرب به فروش اسلحه به کشورهای نفت خیز در ازای درآمدهای نفتی 4 دلیل مهمی بود که نشان می دهد رهبران غرب بیش از اعضای اوپک در افزایش قیمت نفت تاثیر گذار بوده اند.

سخنگوی سازمان اوپک در دهه های 70 و 80 میلادی افزود: اما در نهایت با اتهام ناروای تلاش برای گران کردن نفت نصیب کشورهای عضو اوپک شد.

ظاهری یادآور شد: بررسی عملکرد اوپک و تلاش غرب برای تسلط بر روند تصمیم سازی در سازمان اوپک نشان می دهد که اگر اوپک در دهه 60 میلادی تشکیل نمی شد کشورهای نفت خیز غربی قطعا پیشگام ایجاد چنین سازمانی برای اجرای اهداف خود می شدند.

وی تصریح کرد: سالهای 1973 تا 1984 میلادی را به دلیل تاثیرگذاری اوپک در فضای تجارت جهانی انرژی می توان "عصر طلایی اوپک" نامید اما از سال 1984 میلادی به بعد به دلیل افزایش اختلاف میان اعضا و عدم اجماع در تصمیمهای کلان این سازمان قدرت اثر گذاری خود در سطح معادلات بین المللی را از دست داد و از آن پس به عنوان تامین کننده دوم نیاز جهانی نفت مطرح است.

دبیرکل اوپک نفت حق ایران است

وی همچنین درباره دلایل عدم کسب سمت دبیرکلی اوپک از سوی ایران توضیح داد: اولین دبیر کل سازمان اوپک "فواد روحانی" از ایران انتخاب شد و از آن پس قرار شد دبیر کل بر اساس فهرست حروف الفبای کشورهای عضو انتخاب شوند که بر همین اساس سال 1983 میلادی موعد دبیرکلی ایران بوده است اما مقامات وقت وزارت نفت ایران به دلیل عدم اجماع بر روی یک گزینه نتوانستند این فرصت تاریخی را برای کشورمان به ارمغان بیاورند.

وی در ادامه افزود: کسب کرسی دبیرکلی اوپک حق مسلم و طبیعی ایران است چرا که ایران اصلا جزو هیات موسس و در دوره ای پرنفوذ ترین عضو اوپک بوده است اما طی 26 سال گذشته هرگز اقدام شایسته ای برای استیفای حقوق ایران در اوپک از سوی مسئولان وزارت نفت به عمل نیامده است.

عضویت ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز با ترازی منفی

به گزارش مهر، وی در پایان به مقایسه میان کارکردهای مشابه اوپک نفت و مجمع تازه تاسیس کشورهای صادرکننده گاز پرداخت و افزود: ایران در حالی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز عضو شده است که دارای تراز گازی منفی است.

سخنگوی اسبق سازمان اوپک با اشاره به اینکه در حال حاضر ایران بیشتر یک وارد کننده گاز محسوب می شود تا صادر کننده تاکید کرد: ادامه این روند می تواند ذخایر گازی انبوه ایران را به ابزاری در اختیار سیاست های کشورهایی نظیر روسیه و قطر تبدیل کند که باید با تدبیر بیشتر مسئولین، ایران را به جایگاه شایسته ای در بازار جهانی گاز برسانند.