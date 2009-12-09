خیران ایرانی 80 هزار کلاس درس ساختند

به گزارش خبرنگار مهر در محمود آباد، مرتضی رئیسی دهکردی پیش از ظهر چهارشنبه در یازدهمین همایش ملی تکریم خیران مدرسه ساز کشور در مجتمع صنعت نفت محمود آباد افزود: کمک خیران مدرسه ساز کشور به عنوان یک سازمان مردم نهاد در دنیا بی نظیر است.

وی با اشاره به اینکه 16 درصد فضاهای آموزشی کشور توسط خیرین ساخته شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 25 درصد مدارس فعال کشور به صورت دو شیفته اداره می شوند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از تعهد دو هزار و 500 میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز کشور در اجرای 11 جشنواره مدرسه سازی خبر داد و افزود: از مجموع این تعهدات تا کنون هزار و 600 میلیارد تومان عملیاتی شده است.

رئیسی با اشاره به 10 برابر شدن کمکهای خیران مدرسه ساز در 10 سال اخیر، گفت: طی این مدت هر هفته 15 پروژه از سوی خیران تحویل آموزش و پرورش شده است.

وی با تاکید بر اینکه اهتمام جدی دولت و مجلس برای حل معضل کمبود فضای آموزشی در کشور، خاطرنشان کرد: دولت نهم در چهار سال گذشته پنج هزار و 200 میلیارد تومان صرف عمران آموزش و پرورش کرده است که این میزان سه برابر دولت گذشته بوده است.

همایش ملی تکریم خیران مدرسه ساز کشور تا عصر پنجشنبه در مجتمع نفت محمود آباد ادامه خواهد داشت.