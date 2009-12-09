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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

بسته پنج تایی کتاب پوستر آموزشی منتشر شد

بسته پنج تایی کتاب پوستر آموزشی منتشر شد

بسته پنج تایی کتاب پوستر آموزشی از سوی موسسه آموزش شهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای این بسته عبارتند از دوست خوب، محیط زیست شهری، آداب ورزش، سالمندان و مسافرت که شامل 9 پیام آموزشی است.

 رئیس موسسه آموزش شهر درباره بسته کتاب پوستر آموزشی توضیح داد: با افزایش اهمیت زمان در گسترده زندگی روزمره، نوآوری در روشهای انتقال پیام امری حیاتی تلقی می شود زیرا بدون در نظر گرفتن رغبت مخاطب و شیوه دریافت پیام با توجه به مشکلات و تراکم کارهای روزانه انتقال مفاهیم شهروندی امکانپذیر نخواهد بود.

 مصطفی ملکی افزود: از این رو مؤسسه آموزش شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با رویکرد اصلاح فرهنگ و افزایش اثر بخشی آن در صدد است با ساده‌ترین روشهای آموزشی، قالبی نو را در تولید محصولات خود در اختیار شهروندان به ویژه کودکان قرار دهد.

کد مطلب 997107

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