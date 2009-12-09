بسته پنج تایی کتاب پوستر آموزشی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای این بسته عبارتند از دوست خوب، محیط زیست شهری، آداب ورزش، سالمندان و مسافرت که شامل 9 پیام آموزشی است.

رئیس موسسه آموزش شهر درباره بسته کتاب پوستر آموزشی توضیح داد: با افزایش اهمیت زمان در گسترده زندگی روزمره، نوآوری در روشهای انتقال پیام امری حیاتی تلقی می شود زیرا بدون در نظر گرفتن رغبت مخاطب و شیوه دریافت پیام با توجه به مشکلات و تراکم کارهای روزانه انتقال مفاهیم شهروندی امکانپذیر نخواهد بود.

مصطفی ملکی افزود: از این رو مؤسسه آموزش شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با رویکرد اصلاح فرهنگ و افزایش اثر بخشی آن در صدد است با ساده‌ترین روشهای آموزشی، قالبی نو را در تولید محصولات خود در اختیار شهروندان به ویژه کودکان قرار دهد.



