1300 باند قاچاق مواد مخدر در کشور متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار حمیدرضا حسین آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع فرماندهان نیروی انتظامی استان بوشهر در تشریح عملکرد هشت ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: در هشت ماهه گذشته 400 تن انواع مواد مخدر کشف شده که از این مقدار 330 تن تریاک، بیش از 31 تن حشیش، 14 تن و 900 کیلوگرم هروئین و بیش از 10 تن مرفین است.

وی اظهار داشت: در این مدت 697 دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین شامل 344 دستگاه خودرو سبک، 209 دستگاه کامیون و 144 دستگاه اتوبوس به علت حمل مواد مخدر توقیف شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از استانهای کرمان با 73 تن مواد مخدر به عنوان رتبه اول در کشف مواد مخدر در سطح کشور نام برد و گفت: استانهای سیستان و بلوچستان با 48 تن و هرمزگان با 41 تن در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

حسین آبادی افزود: استان ایلام با 68 کیلوگرم دارای کمترین میزان کشفیات مواد مخدر است و استان بوشهر نیز در گروه خود و در شش ماهه اول سال جاری موفق به کسب مقام نخست در زمینه کشف مواد مخدر شده است.

وی از انجام هزار و 350 عملیات مختلف پلیس علیه قاچاقچیان مواد مخدر در سطح کشور در هشت ماهه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در این رابطه بیش از 160 هزار نفر توزیع کننده، خرده فروش و عمده فروش دستگیر شده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، جمع آوری معتادان تزریقی و پرخطر لامکان، جمع آوری خرده فروشان و توزیع کنندگان را به عنوان برنامه های ناجا در باقی مانده سال جاری عنوان کرد و گفت: تجهیز و تقویت یگانهای مرزی از اهم برنامه های پلیس مبارزه با مواد مخدر است.

در هشت ماه گذشته 12نفر از نیروهای پلیس به شهادت رسیدند

حسین آبادی، آمادگی پلیس در زمینه مبارزه با سوداگران مرگ را مورد تاکید قرار داد و گفت: در طول هشت ماهه سال جاری تعداد 12 نفر از کارکنان پلیس در راه مبارزه با مواد مخدر به درجه رفیع شهادت نائل شدند که از این تعداد 4 نفر از استان کرمان ، 3 نفر از استان هرمزگان ، 2 نفر از استان فارس ، 2 نفر از استان سیستان و بلوچستان و یک نفر نیز در خراسان رضوی به شهادت رسیده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان بوشهر را خوب و رضایت بخش عنوان کرد و گفت: این استان در هشت ماه سال جاری بیش از یک تن و 700 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کرده که نشان دهنده رشد 36 درصدی نسبت به سال قبل است.

وی افزود: انهدام 50 باند تهیه و توزیع مواد مخدر و دستگیری بیش از دو هزار نفر در این زمینه نشان دهنده عملکرد موفق پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر است.

این مسئول در ناجا، عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر در زمینه اطلاع رسانی، آموزش همگانی و برگزاری کلاس های پیشگیرانه و ارائه توصیه های لازم به شهروندان را قابل تقدیر عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در بحث درمان نیز هماهنگی ها و تعاملات خوبی برقرار است.