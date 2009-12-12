  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۹

پس از دریافت پروانه ساخت/

بهمنی "گلوگاه شیطان" را می‌سازد

بهمنی "گلوگاه شیطان" را می‌سازد

حمید بهمنی فیلمنامه سینمایی "گلوگاه شیطان" را پس از دریافت پروانه ساخت مقابل دوربین می‌برد.

بهمنی به خبرنگار مهر گفت: نزدیک به 14 سال است که قصد ساختن این فیلمنامه را دارم. این فیلمنامه که "گلوگاه شیطان" نام دارد چندین بار پروانه نمایش دریافت کرده اما متاسفانه به دلایل مختلف تا به حال شرایط لازم برای تولید آن فراهم نشده است.

وی افزود‌: فیلمنامه این فیلم را به صورت مشترک با علیرضا عاقل‌زاده وعلی مینایی نوشته‌ایم و در انتظار موافقت بنیاد سینمایی فارابی برای حمایت از تولید این اثر هستیم. امیدوارم به زودی با مهیا شدن شرایط لازم و دریافت پروانه نمایش مراحل مقدماتی تولید را آغاز کنیم.

بهمنی ادامه داد: "گلوگاه شیطان" روایت بسیار جذابی از از یک داستان حماسی پرماجرا درباره دفاع مقدس و عملیات والفجر 8 است و گوشه‌ای از رشادت‌های حماسه‌سازان این عملیات را به تصویر می‌کشد. تهیه‌کنندگی این کار بر عهده سعید شرفی‌کیا و موسسه "هفت آسمان" است.

بهمنی پیش از این فیلم سینمایی "آخرین نبرد" و مجموعه‌های تلویزیونی" سفر سرخ"، "یاس‌های کوچک"، "ریشه در زمان" و ... را کارگردانی کرده است.

کد خبر 997118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها