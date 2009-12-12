بهمنی به خبرنگار مهر گفت: نزدیک به 14 سال است که قصد ساختن این فیلمنامه را دارم. این فیلمنامه که "گلوگاه شیطان" نام دارد چندین بار پروانه نمایش دریافت کرده اما متاسفانه به دلایل مختلف تا به حال شرایط لازم برای تولید آن فراهم نشده است.

وی افزود‌: فیلمنامه این فیلم را به صورت مشترک با علیرضا عاقل‌زاده وعلی مینایی نوشته‌ایم و در انتظار موافقت بنیاد سینمایی فارابی برای حمایت از تولید این اثر هستیم. امیدوارم به زودی با مهیا شدن شرایط لازم و دریافت پروانه نمایش مراحل مقدماتی تولید را آغاز کنیم.

بهمنی ادامه داد: "گلوگاه شیطان" روایت بسیار جذابی از از یک داستان حماسی پرماجرا درباره دفاع مقدس و عملیات والفجر 8 است و گوشه‌ای از رشادت‌های حماسه‌سازان این عملیات را به تصویر می‌کشد. تهیه‌کنندگی این کار بر عهده سعید شرفی‌کیا و موسسه "هفت آسمان" است.

بهمنی پیش از این فیلم سینمایی "آخرین نبرد" و مجموعه‌های تلویزیونی" سفر سرخ"، "یاس‌های کوچک"، "ریشه در زمان" و ... را کارگردانی کرده است.