به گزارش خبرگزاری مهر، سید نورالدین شهنازی زاده در مراسم مدیر جدید هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اجرای اصل 44 قانون ساسی در پالایشگاههای نفت کشور، راهاندازی هرچه سریعتر پروژههای پالایشی در دست اجرا را مهمترین راهکار مقابله با حربه تحریم بنزین عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور شتاب در اجرای هرچه سریعتر پروژههای پالایش نفت ضروری به نظر می رسد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: مهمترین اولویت امروز کشور تحقق پروژههای پالایش نفت است.
وی با بیان اینکه بخش تولید مهمترین حوزه فعالیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است، تصریح کرد: هم اکنون در شرایطی هستیم که باید تلاش کنیم تا طرحهای ارتقای کیفیت و بهینهسازی بنزین را به موقع راهاندازی کنیم.
این مقام مسئول با مطلوب ارزیابی کردن روند اجرایی پروژههای پالایش نفت اظهار داشت: با تمام محدودیتها و مشکلات وضعیت پروژههای ارتقای کیفیت و بهینه سازی به نسبت مطلوب است و از سال آینده به تدریج بهرهبرداری از این طرحها آغاز می شود.
معاون وزیر نفت در ادامه به فعالیتهای انجام شده در پالایشگاههای نفت در زمینه اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و یادآور شد: با وجود کارهای بزرگی که در این زمینه در پالایشگاهها شده است، هنوز جای کار بسیار است و باید این کار با اولویت ویژه در پالایشگاهها ادامه و اجرا شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش ضریب ایمنی کار در پالایشگاههای کشور، تاکید کرد: همه مسئولان باید با رعایت دستورالعملها، نظارت مستمر و آموزش کارکنان ایمنی کامل را در محیط های عملیاتی برقرار کنند.
شهنازیزاده درباره آخرین وضعیت و تصمیمهای گرفته شده در مورد خصوصی سازی پالایشگاههای نفت و اجرای اصل 44 قاون اساسی توضیح داد: دولت با خصوصی سازی پالایشگاههای نفت 100 درصد موافق بوده و ملزم به اجرای آن است.
معاون وزیر نفت افزود: تنها مشکل موجود در مورد نحوه واگذاری بود که با هماهنگی های انجام شده این موانع برطرف و خصوصی سازی سایر پالایشگاههای نفت نیز انجام خواهد شد.
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