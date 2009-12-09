به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه 11 اعلام کرد نمایشگاه صنایع دستی و سوغات سراسر کشور با مشارکت مدیریت فرهنگی هنری منطقه 11، معاونت صنایع دستی و موسسه کوچ ایل قشقایی با حضور نمایندگان 30 استان در 150 غرفه برپا خواهد شد.

در نمایشگاه صنایع دستی و سوغات سراسر کشور چهار چادر سنتی و عشایری بر زمین خیمه می‌زند و اجرای موسیقی سنتی اقوام عشایر کرد، بختیاری، آذری و ترکمن برای بازدیدکنندگان به صورت رایگان اجرا می‌شود.

این نمایشگاه در فضایی به وسعت چهار هزار متر مربع شامل آثار خاتم، معرق، منبت، چرم، سفال، پوشاک، نقاشی روی چوب، قلمزنی، سنگ‌های قیمتی، لباس‌های محلی، گبه، گلیم، سرامیک، کاشی هفت‌رنگ درودگری و... است.

علاقمندان به بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و سوغات می‌توانند از 18 تا 26 آذرماه به فرهنگسرای رازی در تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، خیابان شهید مرادی مراجعه کنند.