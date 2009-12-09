به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی در حاشیه برگزاری مجمع عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی با بیان این مطلب در خصوص دلایل کناره گیری امیررضا واعظی آشتیانی از سمت مقام مقامی سازمان تربیت بدنی گفت: شب گذشته بصورت غیررسمی در جریان استعفا ایشان قرار گرفتم اما هنوز فرصت نشده است که در مورد دلایل این استعفا با آقای آشتیانی صحبت کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا استعفای واعظی آشتیانی به دلیل برکناری علی انصاری از سمت ریاست فدراسیون دوچرخه سواری بوده است؟"، گفت: از آنجائیکه هنوز نتوانسته‌ام با آقای آشتیانی در مورد دلایل استعفایش گفتگو کنم، نمی توانم در این خصوص اظهارنظری درست داشته باشم.

معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی تصریح کرد: از صبح امروز در جلسات مختلفی شرکت کرده‌ام و هنوز فرصت نشده تا با آقای واعظی آشتیانی تماس بگیرم و دلایل استعفایش را جویا شوم.

امیررضا واعظ آشتیانی که با حضور علی سعیدلو به عنوان قائم مقام سازمان تربیت بدنی منصوب شده بود، به دنبال اتفاقاتی که طی روزهای گذشته در ورزش و باشگاه استقلال رخ داد، استعفایش را تقدیم رئیس سازمان تربیت بدنی کرد.