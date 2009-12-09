صادقی به خبرنگار مهر گفت: مدتی است که پیش‌تولید فیلم تلویزیونی "صدایم کن" آغاز شده است. تاکنون حضور شهراد وثوقی و بهرام ابراهیمی در این فیلم قطعی شده، نویسنده این فیلم مجید مافی و تهیه‌کننده محمدرضا ایزدی یکتا است.

وی افزود: دیگر عوامل وبازیگران این فیلم تا چند روز آینده مشخص خواهند شد. تلاش می‌کنیم تا پنجشنبه آینده تصویربرداری "صدایم کن" را آغاز کنیم، این فیلم برای پخش در ایام محرم از شبکه اول سیما تولید می‌شود.

افشین صادقی تهیه‌‌کنندگی فیلم سینمایی "فرود در غربت" به کارگردانی سعید اسدی را در کارنامه دارد که اواخر امسال اکران عمومی می‌شود.