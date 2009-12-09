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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

یک فرمانده روسی :

مسکو توسعه سیستم موشکی خود را تا سال 2016 کامل می کند

مسکو توسعه سیستم موشکی خود را تا سال 2016 کامل می کند

فرمانده نیروهای استراتژیکی موشکی روسیه گفت: مسکو توسعه سیستم موشکی خود را تا سال 2016 کامل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "آندره شوایچنکو" روز سه شنبه در کنفرانسی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس نیروهای استراتژیکی موشکی گفت: ساختار یگان موشک های پیشرفته از دو قسمت تشکیل می شود: سیستم های موشکی آماده به شلیک با قابلیت بالای نظامی و مجموعه های سیار با قابلیت تحرک بالا.

وی افزود: شمار سیستم های موشکی و کلاهک های جنگی در آینده بستگی به پیمان جدید کاهش تسلیحات هسته ای (پیمان استارت) میان آمریکا و روسیه دارد.

شوایچنکو همچنین گفت: نیروی استراتژیکی موشکی روسیه تا سال 2020 مجموعه های موشکی سیار و زیرزمینی خود را نگاه خواهد داشت. 

گفتنی است پیمان استارت یک که منجر به کاهش تولید شش هزار کلاهک هسته ای دور برد یا استراتژیکی شده در ماه دسامبر پایان می یابد. مسکو خواستار کاهش کلاهکهای هسته ای بین 1700 و 2200 فروند تا آخر سال 2012 در پیمان بعدی شده است.

کد مطلب 997126

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