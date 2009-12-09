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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نوپا بودن دولت دهم دلیل منتفی شدن استیضاح محرابیان

نوپا بودن دولت دهم دلیل منتفی شدن استیضاح محرابیان

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود ضعف ها و کاستی های فراوان در بخش صنعت و فقط به دلیل اینکه از عمر دولت زمان زیادی نمی گذارد طی جلسه ای با اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدیم که فعلا استیضاح وزیر صنایع به مصلحت نبوده و این بحث منتفی شد.

عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر افزود: محرابیان به تازگی رای اعتماد گرفته و باید فرصت داد که برنامه های اعلام خود را اجرایی کند تا ارزیابی درستی از عملکرد وی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه محور طرح شده درباره استیضاح وزیر صنایع ضعف مفرط در بخش صنعت بود افزود: در بررسی های انجام شده متوجه شدیم که بخش عمده ای از این کاستی ها در حوزه وزارت صنایع نبوده و دلیل آن عدم حمایت سیستم بانکی، سیستم های مالیاتی و صادرات و واردات و حتی بخشی اعظمی به دلیل تحریم های بین المللی است.

اکبریان درباره اینکه وزیر صنایع در دولت نهم نیز حضور داشته است و سابقه عملکردش مشخص است گفت: برنامه های اعلام وی برای دوره جدید وزارتش تغییر کرده و باید دید که برنامه های جدید را چگونه اجرا خواهد کرد.

کد مطلب 997127

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