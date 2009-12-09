حجم معاملات قراردادهای آتی طلا به 50 میلیارد تومان رسید

سید علی حسینی در گفتگو با مهر حجم معاملات قراردادهای آتی طلا را بالغ بر 50 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به نوسانات طلا در بازار فیزیکی، معاملات مذکور از رونق خوبی برخوردار است.

معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از صدور دو مجوز صندوق زمین و ساختمان در تهران و اردبیل خبرداد و افزود: هنوز پذیره نویسی این دو صندوق انجام نشده است، پذیره نویسی این صندوقها دو مرحله ای است که در ابتدا باید ساختار حقوقی آنها تاسیس شود که مجوزهای آن صادر شده و در مرحله بعد اقدام به پذیره نویسی کنند.

پذیرش شرکتهای ایرانی در بورسهای خارجی

وی در مورد عرضه سهام شرکتهای ایرانی در بورسهای خارج از کشور گفت: بحث پذیرش سهام شرکتهای ایرانی در بورس های خارجی، ارتباط مستقیمی با سازمان بورس و اوراق بهادار ندارد و سهامداران عمده شرکتها باید به این کار علاقمند باشند.

معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: سازمان می تواند با توجه به ارتباطاتی که با مقامات ناظر بورسهای خارجی و در قالب تفاهم نامه های منعقد شده با آنها دارد، شرایط پذیرش سهام شرکتهای ایرانی در بورسهای خارجی را تسهیل کند.

وی با بیان اینکه شرکتهای هلدینگ خود باید نسبت به اجرای این کار تمایل داشته باشند و سازمان تنها می تواند به سهامداران آنها در این خصوص کمک کند، زیرا خود سهامدار نیست، تصریح کرد: تا زمانیکه عزم و اراده از سوی سهامداران عمده این شرکتها وجود نداشته باشد، عملا سازمان اقدامی در این ارتباط نمی تواند انجام دهد.