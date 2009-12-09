سه طرح بهداشتی، درمانی و آموزشی در یاسوج افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: سه طرح بهداشتی، درمانی شامل افتتاح بخش بیماری های عفونی و ایزوله، دستگاه امحاء زباله و کلنگ زنی خوابگاه 250 نفری دانشکده پزشکی استان است.

قادر زاده باقری افزود: خوابگاه 250 نفری دانشکده پزشکی با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال و با زیربنای سه هزار و 150 متر مربع احداث خواهد شد .

این مسئول بیان کرد: این خوابگاه از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان است که در چهار طبقه و به مدت 18 ماه احداث می شود .

وی یادآور شد: در حال حاضر این دانشگاه دارای پنج خوابگاه دانشجویی است که توانسته 700 نفر از دانشجویان این دانشگاه را اسکان دهد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در مراسم افتتاح بخش امحا زباله بیمارستان شهید بهشتی یاسوج گفت: برای خرید دستگاه های امحای زباله در بیمارستانهای استان بیش از دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است .

سیدحسام الدین نبوی زاده افزود: برای راه اندازی این سیستمها در شهرهای گچساران و دهدشت نیاز به انجام تست این سیستم است و در صورت رضایت از دستگاه، نسبت به خرید و نصب در شهرستان های کهگیلویه و گچساران نیز اقدام می کنیم .