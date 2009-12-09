سه طرح بهداشتی، درمانی و آموزشی در یاسوج افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: سه طرح بهداشتی، درمانی شامل افتتاح بخش بیماری های عفونی و ایزوله، دستگاه امحاء زباله و کلنگ زنی خوابگاه 250 نفری دانشکده پزشکی استان است.
قادر زاده باقری افزود: خوابگاه 250 نفری دانشکده پزشکی با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال و با زیربنای سه هزار و 150 متر مربع احداث خواهد شد.
این مسئول بیان کرد: این خوابگاه از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان است که در چهار طبقه و به مدت 18 ماه احداث می شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر این دانشگاه دارای پنج خوابگاه دانشجویی است که توانسته 700 نفر از دانشجویان این دانشگاه را اسکان دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در مراسم افتتاح بخش امحا زباله بیمارستان شهید بهشتی یاسوج گفت: برای خرید دستگاه های امحای زباله در بیمارستانهای استان بیش از دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.
سیدحسام الدین نبوی زاده افزود: برای راه اندازی این سیستمها در شهرهای گچساران و دهدشت نیاز به انجام تست این سیستم است و در صورت رضایت از دستگاه، نسبت به خرید و نصب در شهرستان های کهگیلویه و گچساران نیز اقدام می کنیم.
وی عنوان کرد: بخش ایزوله آنفلوانزای نوپدید در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج نیز با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال ایجاد شده است.
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