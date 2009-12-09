کرمانشاه خواهرخوانده سیسیل ایتالیا می شود/ اهدا مدال صلح به شهرداری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر فخری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات برنامه های همایش بین المللی کانون شهرداران صلح در جزیره سیسیل ایتالیا و حضور در این همایش، اظهار داشت: در جریان این همایش دو روزه که دهها نفر از شهرداران کلانشهرهای ایتالیا و کشورهای دیگر حضور داشتند مدال صلح کانون شهرداران صلح به پاس رشادت های مردم این استان در طول هشت سال جنگ تحمیلی و تلاشهای شهرداری در خدمات رسانی مناسب به مردم در این دوران به شهرداری کرمانشاه اهدا شد.

وی در خصوص اهداف برگزاری این همایش گفت: در این همایش در خصوص نقش شهرداری ها در پیشبرد صلح گفتگو و تبادل نظر شد و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.

فخری با اشاره به برنامه های هیئت اعزامی کرمانشاه در این همایش و دستاوردهای این سفر گفت: رایزنی و گفتگوهایی با شهرداری سیسیل انجام گرفت که بر اساس آن مبادلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در آینده بین این دو استان انجام خواهد شد.

شهردار کرمانشاه خاطرنشان کرد: جهت انعقاد خواهرخواندگی کرمانشاه و سیسیل ایتالیا استاندار و شهردار سیسیل در آینده نزدیک به کرمانشاه سفر خواهند کرد.