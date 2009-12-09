سلولهای بنیادی دندان امید جدید قربانیان سکته مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمدان مرکز تحقیقات درباره سلولهای بنیادی دانشگاه آدلاید پس از 8 سال تحقیقات نشان دادند که سلولهای بنیادی مغز دندان برای ترمیم بافتهای آسیب دیده مغزی در اثر سکته بسیار بهتر از سایر سلولهای بنیادی عمل می کنند.

مغز دندان بافت نرمی شامل مویرگهای سرخرگی و سیاهرگی، عصب و سلولهای عاج ساز دندان است. سلولهای عاج ساز قادر به تولید عاج دندان هستند.

این محققان نشان دادند که مغز دندان می تواند سلولهای عصبی را تولید و ترمیم کند و سلولهای بنیادینی که در این بافت وجود دارند به راحتی قابل تمایز هستند. همچنین درصد رد پیوند این سلولها نسبت به سلولهای بنیادینی که از سایر قسمتهای بدن به دست می آیند بسیار کمتر است.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "ما با آزمایش بر روی موشهای آسیب دیده از سکته مغزی نشان دادیم که توانایی حرکتی این موشها پس از پیوند سلولهای بنیادی مغز دندان به بافت آسیب دیده مغز بسیار بهبود یافت."

براساس گزارش ساینس دیلی، این روش درمان از پتانسیل بسیار بالایی برای بهبود چشمگیر کیفیت زندگی قربانیان سکته مغزی برخوردار است.

این محققان افزودند: "اغلب افراد بالای 70 سال با عادات خوب بهداشتی دندانهای سالمی دارند و همین مسئله کشت سلولهای بنیادی را از یکی از دندانهای آنها امکانپذیر می کند. برای افرادی که به دلیل سکته مغزی دچار مشکلات حرکتی شده اند حتی بهبود یک حرکت نیز می تواند بسیار مهم باشد."

به گفته این محققان، پیش از انجام آزمایشات بالینی بر روی انسان هنوز به آزمایشات بیشتری بر روی سایر حیوانات نیاز است.