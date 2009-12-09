رویکرد شهرک چاپ و نشر قم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جعفر فرشچی صبح چهارشنبه در دیدار رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به آغاز به کار احداث شهرک چاپ و نشر قم اظهار داشت: شهر قم دارای ویژگی ‌های خاصی در حوزه نشر و چاپ به حساب می ‌آید ضرورت ایجاد شهرکی به همین عنوان که به صورت متمرکز در این بخش فعال باشد بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد.



وی افزود: از روزی که کار احداث شهرک چاپ و نشر را در قم آغاز کردیم و بعد از ارائه گزارش به مراجع و علما، این امر بسیار مورد تأیید آنان قرار گرفت.



مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم فعالیت صنعت در کنار فرهنگ را از اهداف و برنامه‌های راهبردی این شرکت برشمرد و خاطرنشان کرد: رویکرد فعالیتهای صنعتی ما فرهنگی است و بر همین اساس است که کارهای ما تضادی با فضای فرهنگی قم ندارد بنابراین در کنار کارهای صنعتی برنامه‌های متعدد فرهنگی در سطح کارکنان صنایع موجود استان صورت داده‌ایم.



وی اجرای کلنگ شهرک چاپ و نشر استان قم توسط ریاست مجلس شورای اسلامی را به فال نیک گرفته و توضیح داد: با همان دید فرهنگی که در فعالیتهای صنعتی داریم و باتوجه به احداث این شهرک در کنار اتوبان قم - تهران تدابیری اتخاذ شده تا نمایشگاه دائمی در جنب این شهرک احداث گردد تا محل مناسبی برای عرضه محصولات فرهنگی و همچنین جذب علاقمندان و اندیشمندان به حوزه فرهنگ باشد.



فرشچی خاطرنشان عنوان کرد: در کنار این شهرک مجموعه‌ای در قالب چهارده باب ویژه معصومین (ع) دیده شده که در هر باب مجموعه آثار، معماری و تاریخ دوره خاص مربوط به یک امام (ع) به تصویر کشیده می ‌شود که هر بیننده ‌ای تنها با بازدید از این مکان اطلاعات بسیار مهم و جالبی به دست خواهد آورد که می‌ توان از آن به عنوان یک مرجع و منبع بهره برد.



وی در ادامه اهتمام و حمایتهای مسئولان استان در تسریع احداث این شهرک را خواستار شد و گفت: خوشبختانه 35 درصد از اشتغالزایی استان در بخش شهرکهای صنعتی قم شکل گرفته است و ما نیز به دنبال تربیت نیروهای متخصص برای بهره گیری بیشتر از استعدادهای موجود استان هستیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به سرمایه‌گذاری شرکت شهرک‌های صنعتی در امر خدمات رسانی به استان خبر داد و افزود: با هماهنگی صورت گرفته ساختمانی تهیه و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان قم قرار گرفت تا هم به شهرک صنعتی شکوهیه و هم حوادث اتوبان قم تهران و جاده قدیم قم - تهران خدمات ارائه دهد و امروز هم ساختمانی با امکانات کامل برای اطفا حریق ایجاد شده که مجموعه شهرداری و سازمان آتش نشانی می‌توانند با تأمین نیروی متخصص از آن بهره‌برداری کنند.