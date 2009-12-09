دستگاه های سد راه سرمایه گذاری در گلستان معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از مرکز تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان افزود: مشکل عدم توسعه استان گلستان با جذب سرمایهگذار حل میشود.
وی اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی جذب سرمایهگذار را به عنوان یک امر حیاتی و استراتژیک برای توسعه و پیشرفت استان باید با جدیت دنبال کنند.
استاندار گلستان گفت: ستاد سرمایهگذاری استان موظف است پیگیری لازم توافقاتی که استاندار با سرمایهگذاران خارج از استان میکند، داشته باشد.
قناعت خاطرنشان کرد: بستههای سرمایهگذاری برای معرفی قابلیتهای و توانمندیهای استان برای آشنایی کامل افرادی که قصد سرمایهگذاری در استان را دارند باید با فوریت از سوی دستگاههای اجرایی دنبال شود.
وی با بیان اینکه اولین اتاق فکر استان در مرکز تشویق و حمایت از سرمایهگذاری تشکیل شد، گفت: کمیتههای کارشناسی با حضور کارشناسان با تجربه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، بانکهای عامل و اساتید دانشگاه تشکیل شد.
استاندار گلستان این استان را دارای ظرفیتهای بیشمار برای امر سرمایهگذاری دانست و افزود: همه باید جذب سرمایهگذار را به عنوان یک اولویت اساسی در دستور کار خود قرار دهند.
