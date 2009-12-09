روستاهای پارسیان و بندرلنگه از خط محرم بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، جان علی صادق پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: آب و فاضلاب استان هرمزگان در جهت آرزوی دیرینه روستاییان غرب استان عملیات مطالعات و اجرای طرح آبرسانی به روستاهای پارسیان و بندرلنگه از خط محرم را آغاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا مطالعات طرح از سال 83 آغاز و با تامین اعتبار در طی سالهای 87 و 88 این امر با سرعت بیشتری انجام شد به نحوی که هم اکنون مطالعات این طرح با پیشرفت فیزیکی 90 درصد در حال اتمام است.

صادق پور در خصوص مطالعات انجام شده طرح آبرسانی به روستاهای پارسیان از خط محرم اظهار داشت: این طرح در قالب چهار مجتمع و 37 روستا با جمعیتی بالغ بر 42 هزار و 717 نفر و نیاز آبی 123.86 لیتر بر ثانیه طراحی شده است و روستاهای بندرلنگه در قالب 11 مجتمع و 108 روستا با جمعیتی بالغ بر 75 هزار و 416 نفر و نیاز آبی 218.28 لیتر بر ثانیه طراحی شده است.

به گفته وی، از مجموع 15 مجتمع مذکور، مجتمع گزیر - حشم حود بندرلنگه که شامل هشت روستا با جمعیتی بالغ بر شش هزار و 540 نفر است که عملیات اجرایی آن از سال 87 آغاز شده که در جهت تکمیل این مجتمع اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال نیاز است همچنین مجتمع ساحلی پارسیان با پنج روستا و جمعیتی معادل 600 خانوار از سال 87 عملیات اجرایی آن آغاز شد که جهت بهره برداری از این مجتمع 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

صادق پور اذعان داشت: با برنامه ریزیهای انجام شده جهت آغاز عملیات سایر مجتمع ها و اتمام آنها در سال 89 اعتباری بالغ بر 240 میلیارد ریال لازم است که با در نظر گرفتن توان فنی و نظارتی شرکت آبفار استان در صورت تحقق اعتبار مورد نیاز تمام روستاهای پارسیان و بندرلنگه که در این طرح هستند آبرسانی انجام می شود.