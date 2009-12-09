مراسم معارفه سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه سرپرست جدید فدراسیون پزشکی ورزشی عصر روز سه شنبه با حضور سیروس عالمی (مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون‎های ورزشی)، معاون مالی و توسعه منابع انسانی سازمان تربیت بدنی و نماینده حراست این سازمان برگزار شد.

نکته جالب اینکه کرم الله علیمرادی که پیش از این ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی را بر عهده داشت نیز در مراسم معارفه سرپرست جدید این فدراسیون حضور داشت.

دکتر سیدعلی جزایری یک هفته پیش طی حکمی از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی انتخاب شد.

ابتدا قرار بود مراسم معارفه وی روز دوشنبه هفته جاری برگزار شود اما انجام نشدن این مراسم در موعد مقرر موجب تقویت شایعاتی مبنی بر بازگشت علیمرادی به این فدراسیون شد.