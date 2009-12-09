سئوال 20 نماینده از وزیر ارشاد درباره توقیف مطبوعات

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این سئوال با عنوان "علت توقیف مطبوعات قبل از ارسال پرونده ها به دادگاه" مطرح شده و به این شرح است: متاسفانه علیرغم تذکرات مکرر مبنی بر اینکه باید فرصت دفاع به مدیران مسئول مطبوعات به ویژه روزنامه ها جهت توضیح تخلف خویش داده شود، هیئت نظارت بر مطبوعات قبل از ارسال پرونده ها به دادگاه رویه ناصوابی را انتخاب کرده است و با توقیف مطبوعات علاوه بر ایجاد نا امنی شغلی برای روزنامه نگاران موجبات دغدغه خاطر و اضطراب دائمی در عرصه رسانه ها به ویژه رسانه های مستقل و منتقد دولت را فراهم کرده است.

در ادامه طرح سئوال از وزیر ارشاد آمده است : به عنوان نمونه روزنامه حیات نو را توقیف کرده اند و سیاسی شدن این روزنامه به جای اجتماعی بودن آن را پس از چندین سال عامل اصلی این توقیف اعلام می کنند یا اینکه می گویند مدیر مسئول این روزنامه مشخص نیست در حالی که حجت الاسلام سید هادی خامنه ای می گوید پس از اینکه پاسخ معرفی فرد دیگری داده نشد خودم فرم های مربوطه را تکمیل و ارسال نموده ام. اگر هم گفته می شود این روزنامه به دلیل ساختارشکنی توقیف می شود پرسش این است اگر امثال آقای سید هادی خامنه ای ساختار شکن باشند پس دیگر چه کسانی دلسوز انقلاب، نظام و حاکمیت مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی هستند.

نمایندگان همچنین در سئوال خود آورده اند : به هر حال پرسش مبنایی و اصلی این است که تا چه زمانی هیئت نظارت بر مطبوعات می خواهد به رویه ناصواب توقیف مطبوعات ادامه دهد ، آن هم زمانی که رئیس جمهور می گوید در دولت ما حتی یک روزنامه هم بسته نشده است.

طرح سئوال از وزیر ارشاد توسط مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، حسین هاشمیان نماینده رفسنجان، انوشیروان محسنی نماینده نوشهر و چالوس، سیروس سازدار نماینده مرند و جلفا، جلال محمود زاده نماینده مهاباد، عبدالله کعبی نماینده آبادان، محمدرضا خباز نماینده کاشمر، نصرالله ترابی نمایند شهرکرد، علی اسلامی پناه نماینده جیرفت، علی اکبر اولیا نماینده یزد، شکور اکبر نژاد نماینده تبریز، محمدرضا تابش نماینده ارکان، مسعود پزشکیان نماینده تبریز، پیمان فروزش نماینده زاهدان، جمشید زهی نماینده سراوان، محمد تقی بختیاری نماینده بافق، سید احمدرضا دستغیب فرزند فخرالدین نماینده شیراز به امضا رسیده است.