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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برگزاری مسابقه ویلچررانی معلولان در مراسم افتتاح تونل توحید

برگزاری مسابقه ویلچررانی معلولان در مراسم افتتاح تونل توحید

مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان گفت: شهردار تهران با برگزاری مسابقه ویلچر رانی معلولان در مراسم افتتاح تونل توحید موافقت کرده است.

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از سوی انجن معلولان مدتی قبل درخواست برگزاری مسابقه ویلچررانی معلولان را به شهردار تهران ارسال کردیم که با موافقت دکتر قالیباف برگزاری این مسابقه به تصویب رسیده است.

رئیس جامعه معلولان با اشاره به اینکه در مسابقه ویلچررانی بیش از 100 معلول شرکت خواهند کرد اظهار داشت: این مسابقه با هدف قدر دانی از زحمات شهرداری تهران و همچنین کارگران این پروژه در تونل توحید در زمان افتتاح تونل برگزار می شود.

تونل توحید یکی از برجسته ترین پروژه های عمرانی شهر تهران است که سرعت ساخت آن در امور مربوط به شهرسازی ایران یک رکورد محسوب می شود.

به گفته محمود نژاد بر اساس تصویب شهردار تهران برگزاری مسابقه جزو پروژه تونل توحید محسوب شده و به طور حتم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 997154

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