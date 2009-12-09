کرمانشاه رتبه دوم وقف مکانهای عام المنفعه کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، رضا درویشی ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش ملی تکریم خیرین مدرسه ساز کشور در جمع خبرنگاران افزود: خراسان رضوی هم اکنون رتبه اول کشور در این امر را دارد.

وی خاطرنشان کرد: خیران و مردم کرمانشاه در جشنواره های دهم و یازدهم توانسته اند 162 میلیارد ریال به امر مدرسه سازی کمک کنند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تاکنون 50 درصد تعهدات خیران مدرسه ساز استان محقق شده است، تصریح کرد: مابقی تعهدات طی سال های آتی محقق خواهد شد.

درویشی با بیان اینکه بر اساس آمار طی سالهای گذشته سه هزار کلاس درس تخریبی در استان وجود داشته است، یادآور شد: با کمک 62 میلیارد تومانی خیرین این استان در سه سال گذشته هزار و 100 کلاس درس استان نوسازی و بازسازی شد.

به گفته وی، 860 کلاس درس جدید نیز توسط خیران این استان طی این سالها تحویل آموزش و پرورش شد.

این مسئول نوسازی استان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون 250 خیر مدرسه ساز شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: خیران توانسته اند از سال 68 تاکنون 160 مدرسه و 889 کلاس درس را با زیربنای 86 هزار متر مربع تحویل آموزش و پرورش استان دهند.

وی یادآور شد: در حال حاضر 18 پروژه مدرسه سازی در استان کرمانشاه با 112 کلاس درس و زیربنای 12 هزار و 315 مترمربع توسط خیران در حال احداث است.