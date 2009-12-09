راهنمای سرمایه گذاری در گلستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند ظهر چهارشنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: این کتاب به دستگاه های اجرایی ذیربط استان، بانکهای عامل، فرمانداری ها، موسسات و شرکتهای خصوصی و ستادهای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران ارسال شده است.

وی تشکیل بانک اطلاعات سرمایه‌گذاری را ضروری دانست و گفت: در این زمینه تشکیل بانک اطلاعات سرمایه‌ گذاران، مکاتبه با فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی مربوطه و بخش خصوصی برای مشخصات طرحهای قابل سرمایه‌ گذاری برای تشکیل بانک اطلاعات سرمایه‌ گذاران در استان و ورود اطلاعات طرحهای سرمایه‌ گذاری استان در این بانک اطلاعاتی پیگیری شده است.



نیاوند خاطرنشان کرد: برای آشنایی با فرصتهای سرمایه‌ گذاری و مراودات تجاری تاکنون هیئتهای اقتصادی تجاری به کشورهای آلمان، تاجیکستان اعزام شدند.



معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: این مرکز تاکنون اقدامات لازم برای تاسیس صندوق سرمایه ‌گذاری و توسعه استان، تاسیس شرکت سرمایه ‌گذاری و توسعه استان، احداث پروژه تولیدات نفتی و تهیه بسترهای سرمایه ‌گذاری استان به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام داده است.