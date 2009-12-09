اکران "تردست" از امروز با 20 سینما شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در سینماهای عصر جدید، ایران، جوان، اریکه ایرانیان، آزادی، پردیس زندگی، پردیس ملت، پردیس تماشا، مرکزی، پایتخت، میلاد، ماندانا، شاهد، گلریز، حافظ، جی، فرهنگسرای خاوران، فرهنگسرای بهمن، فرهنگسرای خانواده و فرهنگسرای نور به روی پرده می‌رود.

فیلمنامه "تردست" را سجادی نوشته و داستان درباره دزد خرده‌پایی است که می‌خواهد در زندگی‌اش ترقی کند و این موضوع ماجراهایی را به وجود می‌آورد.

شهرام حقیقت‌دوست، گوهر خیراندیش، امیر جعفری ، نیوشا ضیغمی، سیروس ابراهیم‌زاده، بهزاد فراهانی، نقی سیف‌جمالی،

هوشنگ قوانلو و قدرت دلاوری بازیگران این فیلم سینمایی هستند. "تردست" در گروه سینمایی عصر جدید روی پرده می‌رود.

محمدعلی سجادی فیلم‌های سینمایی "مخمصه"، "جنایت"، "اثیری" و "رنگ شب" را در کارنامه دارد. از این کارگردان سینما مجموعه تلویزیونی "جستجوگران" پخش می‌شود.