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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۹

"اشلو" امروز در شیراز کلید می‌خورد

"اشلو" امروز در شیراز کلید می‌خورد

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "اشلو" به کارگردانی صادق پروین آشتیانی و بازی سعید داخ از امروز در شیراز آغاز می‌شود.

داخ به خبرنگار مهر گفت: به تازگی بازی در فیلم تلویزیونی "برگ وباد" به کارگردانی ایلیا منفرد را به پایان رسانده‌ام، از امروز تصویربرداری فیلم تلویزیونی "اشلو" به کارگردانی صادق پروین آشتیانی در شیراز آغازمی‌شود، در این فیلم نقش یک سروان هوانیروز را بازی می‌کنم.

"اشلو" به نویسندگی محسن حقیقت‌جو رشادت‌های شهید مرتضی‌ جاویدی و همرزمانش را درعملیات والفجر 2 در یکی از حساسترین برهه‌های دفاع مقدس روایت می‌کند. کورش سلیمانی نقش اصلی این فیلم را بازی می‌کند.

"اشلو" در مؤسسه فرهنگی هنری مهتاب به سفارش مرکز سیما فیلم با همکاری تیپ 3 انصارالحجه سپاه فجر فارس تهیه می‌شود.

کد مطلب 997161

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