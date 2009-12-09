اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‏ ملی آمادگی جسمانی و ایروبیک با کسب دو مدال برنز در مسابقات جهانی 2009 فرانسه بامداد امروز (سه شنبه) به کشور بازگشت. مسابقات جهانی فرانسه با حضور 700 ورزشکار طی 5 روز در شهر "لامنتین" فرانسه برگزار شد. تیم ملی کشورمان در این رقابت‏ها عنوان چهاردهمی جهان را به دست آورد.

اولین دوره همسان‏سازی منطقه‎ای مدرسین مبانی مربیگری آمادگی جسمانی برگزار می‎شود

اولین دوره همسان‏سازی منطقه‏ای مدرسین مبانی تئوری مربیگری و علمی درجه 3 آمادگی جسمانی از امروز در تبریز آغاز شده است. این دوره آموزشی با حضور کارشناسان ارشد و دکترای تربیت بدنی به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. در این دوره آموزشی که در آن نمایندگانی از 6 استان کشور حضور دارند، شرکت‌کنندگان با آخرین روش تدریس و مطالب علمی آمادگی جسمانی آشنا خواهند شد.

سرپرست هیئت والیبال استان لرستان حکم گرفت

اسماعیل طولابی که پیش از این به عنوان دبیر هیئت والیبال استان لرستان مشغول به کار بود طبق حکم صادر شده از محمدرضا داورزنی به عنوان سرپرست این هیئت منصوب شد. انتصاب طولابی به عنوان سرپرست هیئت والیبال استان لرستان بنا به پیشنهاد مدیرکل تربیت بدنی این استان و تایید رئیس فدراسیون والیبال صورت گرفته است. طولابی از 10 آذرماه تاکنون سرپرست هیئت والیبال استان لرستان است.